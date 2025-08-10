Ждут детей и взрослых, навыков никаких не надо, достаточно просто любить искусство.
Форм для сбора мозаики очень много —приходите.
Стоимость
Сбор мозаики:
- дети 600 рублей/час
- взрослые 700 рублей/час
Лепка, керамическое искусство:
- дети 600 рублей/час
- взрослые 700 рублей/час
Мастер-класс по лепке (за одно занятие):
- 2000 рублей (рассчитан на 2,5 часа). Потом вы на руки получаете готовое изделие.
В стоимость входят все материалы.
Записываться не надо, приходите в удобное для вас время. Записывают только от 5 человек.
А еще вы можете приобрести авторскую керамику в подарок себе и близким — подарочные сертификаты.
Часы работы: понедельник-воскресенье, 11.00-20.00
Адрес: Зеленоград, корпус 2033
Вход со стороны садика
Остались вопросы? Звоните/пишите:
- 8-925-612-71-82, Татьяна
- @tanya_bits
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости