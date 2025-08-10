Стоимость

Сбор мозаики:

дети 600 рублей/час

взрослые 700 рублей/час

Лепка, керамическое искусство:

дети 600 рублей/час

взрослые 700 рублей/час

Мастер-класс по лепке (за одно занятие):

2000 рублей (рассчитан на 2,5 часа). Потом вы на руки получаете готовое изделие.

В стоимость входят все материалы.

Записываться не надо, приходите в удобное для вас время. Записывают только от 5 человек.

А еще вы можете приобрести авторскую керамику в подарок себе и близким — подарочные сертификаты.