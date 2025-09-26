С наступлением лета жители столицы стали активно интересоваться ресурсами, посвященными сбору грибов и платной рыбалке: интернет-трафик на соответствующих сайтах и в приложениях подскочил в среднем 37%. Параллельно возросли онлайн-продажи необходимого для этих занятий инвентаря, подсчитали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов и сервиса «Аналитика маркетплейсов».

За период с января по первую половину сентября количество посещений форумов и сайтов с советами о грибных местах и рекомендациями по сбору и обработке грибов выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Ресурсы, посвящённые рыбалке, показали прирост в 30%.

Больше всего «тихой охотой» интересуются мужчины — на них приходится 64% аудитории. Рыбалкой они увлекаются ещё активнее — 71%. Чаще всего отдых у воды или в лесу выбирают москвичи 35-44 лет (43%). Следом идут 45-54-летние (21%) и молодые люди 25-34 лет (17%).

В магазинах тоже чувствуется всплеск спроса. За последний месяц продажи товаров для рыбалки взлетели на 238%. Особым спросом пользуются одежда и обувь (+243%), а также рыболовные аксессуары (+120%). У грибников растёт интерес к корзинам (+11%), термосам (+14%), резиновым сапогам (+81%) и гамашам (+15%).