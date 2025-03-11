Жители столицы активно готовятся к лету. В январе-феврале они на 22% чаще посещали спортивные комплексы и на 10% больше использовали онлайн-сервисы для тренировок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков «МегаФона», основанным на обезличенных данных пользователей, наиболее популярными спортивными локациями стали объекты в «Лужниках», где москвичи чаще всего выбирали для посещения лыжно-биатлонную трассу, аквакомплекс и универсальный спортивный зал «Дружба».

Второе место по популярности занимает спортивный комплекс «Воробьевы горы», а замыкает тройку лидеров ледовый дворец в «Сокольниках».

Наиболее активные посетители спорткомплексов — это москвичи в возрасте от 36 до 45 лет (41%) и от 46 до 65 лет (32%), тогда как молодежь от 18 до 25 лет и пожилые люди от 65 составляют лишь 5% и 3% соответственно. При этом мужчины больше женщин любят тренировать вне дома — 61%.

Наиболее «спортивными» днями недели стали пятница, суббота и воскресенье, на которые приходится 50% тренировок. В то же время домашние тренировки москвичи предпочитают проводить в начале недели — понедельник и вторник (40%).

Чтобы сделать тренировки более технологичными, специалисты «МегаФона» улучшили мобильный интернет в универсальном спортивном зале «Дружба». Теперь площадь этого знаменитого объекта (более 16 тысяч кв.м) покрыта высокоскоростными диапазонами 2G (GSM?1800) и 4G (LTE-1800 и LTE-2600). Их совместная работа обеспечивает стабильный сигнал и высокую скорость мобильного интернета даже при максимальной заполняемости залов.

По словам директора по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрея Абрамова, сейчас тренировки всё чаще связаны с технологиями: умные часы передают данные о пульсе и расходе калорий в приложение, спортсмены в реальном времени получают от тренеров советы по технике.

«Чтобы посетители залов могли синхронизировать данные между устройствами и оставаться на связи с близкими, мы внедрили надежные технологии, обеспечивающие максимальную скорость в спортзале „Дружба“ до 450 Мбит/с», — отметил Абрамов.

Универсальный спортивный зал «Дружба», построенный в форме звезды и известный как «ракушка», является одной из визитных карточек «Лужников». Он был возведен к Олимпиаде-80 и с тех пор стал площадкой для соревнований по теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, спортивным танцам и мини-футболу. После реконструкции «Дружба» вновь открыла свои двери для спортсменов и зрителей, сохранив статус одного из ключевых спортивных объектов столицы.