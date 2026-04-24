В столице заметно вырос интерес к велотранспорту. За первые четыре месяца этого года посещаемость велофорумов и сайтов профильных магазинов выросла на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А с приходом первого мартовского тепла жители столицы стали активно покупать экипировку и велопринадлежности. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные и статистику сервисов аналитики маркетплейсов.



К велосезону москвичи готовятся заблаговременно — уже в феврале они начинают изучать модельный ряд двухколесного транспорта и практические советы по катанию. С приходом весны их активность резко возрастает — в это время специализированные сайты получают 38% годового трафика и продаж. В июне интерес к велотематике достигает пиковых значений и, начиная со второй половины лета, постепенно снижается.

На маркетплейсах москвичи чаще всего заказывают детские, трюковые и горные велосипеды. С января по март 2026 года продажи в этих категориях выросли сразу в пять раз по сравнению с показателями за тот же период прошлого года. Одновременно увеличился спрос и на аксессуары — прежде всего на фонари, замки, насосы и звонки. Набирают популярность и более продвинутые сопутствующие товары: велокомпьютеры стали покупать на 10% чаще, а питьевые системы и пульсометры — на 5%.



Также в 2026 году на 10% возросла посещаемость велотрассы на Крылатских холмах — это одна из самых популярных локаций для велопрогулок и тренировок на западе Москвы. Приезжают сюда не только местные жители, среди посетителей все больше гостей из Санкт-Петербурга, Ульяновска, Твери, Екатеринбурга и Читы.