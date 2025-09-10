Этим летом жители столицы активнее пользовались наземным транспортом для путешествий по России. На федеральных трассах интернет-трафик заметнее всего вырос на востоке страны — до 21%. Среди железнодорожных направлений главным открытием сезона стал Дагестан: продажи билетов туда удвоились по сравнению с летом 2024 года. Об этом говорится в исследовании, подготовленном МегаФоном совместно с сервисом Туту.

По статистике big data МегаФона, лидером среди автодорог стала трасса «Амур» (Чита — Хабаровск) с ростом трафика в 21%. На втором месте — «Сибирь» (Новосибирск — Иркутск), где интернет-активность увеличилась на 12%. Восточные регионы привлекают москвичей Байкалом, горами Сихотэ-Алиня и побережьем Татарского пролива.

Третью строчку рейтинга разделили дороги «Нева» и «Холмогоры», ведущие из Москвы в Санкт-Петербург и Архангельск. Здесь прирост составил 9%. Популярность северных направлений объясняется интересом к Архангельской области и Белому морю. В пятёрке лидеров также оказались трассы «Урал» и «Восток» (+7%), а замыкает список «Балтия» (+6%).

На железной дороге россияне чаще всего выбирали юг страны. Больше всего вырос спрос на билеты в Дагестан — в два раза относительно прошлого года. Красноярский край показал рост в 52%, а Югра (ХМАО) прибавила 44%. Помимо трудовой миграции, регион становится всё более привлекательным для любителей этнотуризма и дикой природы. Аналитики Туту выделяют также Приморье (+38%), Липецкую область (+29%), Калужскую область (+27%) и Ставропольский край (+25%).

При этом в абсолютных цифрах лидером среди направлений для поездок остаётся Москва: на столицу пришлось 34% всех ж/д билетов. Второе и третье места занимают Краснодарский край и Санкт-Петербург — по 14% каждый.

По данным МегаФона, наземные поездки чаще совершают мужчины, их доля на основных трассах составляет около 60%. Основная возрастная группа путешественников — от 35 до 44 лет (42%), а ещё почти 40% составляют россияне старше 45 лет.