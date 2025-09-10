Москвичи всё чаще отправляются в поездки на поездах и машинах 10.09.2025 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2VtzqwVBtxb

Этим летом жители столицы активнее пользовались наземным транспортом для путешествий по России. На федеральных трассах интернет-трафик заметнее всего вырос на востоке страны — до 21%. Среди железнодорожных направлений главным открытием сезона стал Дагестан: продажи билетов туда удвоились по сравнению с летом 2024 года. Об этом говорится в исследовании, подготовленном МегаФоном совместно с сервисом Туту.

По статистике big data МегаФона, лидером среди автодорог стала трасса «Амур» (Чита — Хабаровск) с ростом трафика в 21%. На втором месте — «Сибирь» (Новосибирск — Иркутск), где интернет-активность увеличилась на 12%. Восточные регионы привлекают москвичей Байкалом, горами Сихотэ-Алиня и побережьем Татарского пролива.

Третью строчку рейтинга разделили дороги «Нева» и «Холмогоры», ведущие из Москвы в Санкт-Петербург и Архангельск. Здесь прирост составил 9%. Популярность северных направлений объясняется интересом к Архангельской области и Белому морю. В пятёрке лидеров также оказались трассы «Урал» и «Восток» (+7%), а замыкает список «Балтия» (+6%).

На железной дороге россияне чаще всего выбирали юг страны. Больше всего вырос спрос на билеты в Дагестан — в два раза относительно прошлого года. Красноярский край показал рост в 52%, а Югра (ХМАО) прибавила 44%. Помимо трудовой миграции, регион становится всё более привлекательным для любителей этнотуризма и дикой природы. Аналитики Туту выделяют также Приморье (+38%), Липецкую область (+29%), Калужскую область (+27%) и Ставропольский край (+25%).

При этом в абсолютных цифрах лидером среди направлений для поездок остаётся Москва: на столицу пришлось 34% всех ж/д билетов. Второе и третье места занимают Краснодарский край и Санкт-Петербург — по 14% каждый.

По данным МегаФона, наземные поездки чаще совершают мужчины, их доля на основных трассах составляет около 60%. Основная возрастная группа путешественников — от 35 до 44 лет (42%), а ещё почти 40% составляют россияне старше 45 лет.
Реклама
Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру