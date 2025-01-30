Москвичи вновь полюбили телефоны-«раскладушки» 30.01.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2VSb5zEUaMn

Жители столицы в 2024 году отдавали предпочтение смартфонам необычной формы и с поддержкой нейросетей. Продажи «раскладушек» и устройств с искусственным интеллектом увеличились примерно на 121% по сравнению с 2023 годом. Такие данные приводят аналитики объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Среди раскладных смартфонов, которые стали популярны у москвичей, лидирует Samsung, а самой востребованной моделью стал Z Flip 5 с гибким экраном. На втором месте находится телефоны Tecno, а на третьем — Xiaomi. В 2024 году жители столицы потратили на такие устройства в 2,5 раза больше средств, чем в прошлом.

Искусственный интеллект остаётся одной из самых обсуждаемых технологий, особенно в смартфонах. Москвичи стали активнее следить за новинками и потратили почти в два раза больше на гаджеты с ИИ по сравнению с 2023 годом. В этой категории лидируют устройства Apple, в частности, iPhone 15 Pro Max.

В общем объёме продаж в столице наибольшую долю занимают китайские бренды: на Xiaomi и Realme приходится 26% и 20% соответственно, на третьем месте — Tecno с 16%. В денежном выражении лидирует Apple с 21%, за ним следуют Xiaomi (18%) и Samsung (11%).

«Мы наблюдаем изменения на рынке смартфонов. Производители в последние годы постоянно совершенствовали характеристики своих моделей, предлагая передовые камеры, аккумуляторы и другие элементы» — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Он также добавил, что сегодня потребители ищут не просто новые устройства с высокой производительностью и качественной камерой, а с интересными функциями и уникальными конфигурациями. Гибкие гаджеты и оснащенные технологиями искусственного интеллекта как раз соответствуют их ожиданиям.
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