Жители столицы стали чаще планировать посещения концертов во время своих поездок. В этом году самыми популярными исполнителями, на которых москвичи стремились попасть, стали Эд Ширан, Стинг, группы «Thirty Seconds to Mars», OneRepublic и «Limp Bizkit». Их выступления проходили в Казахстане, Турции, Грузии и ОАЭ — странах с безвизовым режимом или упрощённой визой. Согласно совместному исследованию «МегаФона» и сервиса «Купибилет», эти направления стали самыми популярными в дни концертов.

Интерес москвичей к концертам за рубежом начал расти ещё в апреле: тогда посещаемость сайтов артистов увеличилась почти в два раза по сравнению с мартом. Основными причинами стали анонсы выступлений Эда Ширана в ОАЭ и OneRepublic в Стамбуле.

Согласно данным мобильного оператора, среди тех, кто предпочитает совмещать отдых с живыми выступлениями, большинство составляют мужчины — 61,4% от общего числа интересующихся такими событиями москвичей.

Чаще других рассматривают возможность совместить отпуск с посещением музыкальных шоу жители столицы в возрасте 35-44 лет — они составляют 38% пользователей ресурсов. Следом идут путешественники 25-34 лет (29%) и 45-54 лет (15,7%). Молодёжь (14-24 года) и люди старше 65 лет составляют меньшую долю этой аудитории — 15% и 2% соответственно.

По данным «Купибилет», спрос на международные рейсы во время больших концертов обычно увеличивается до 15%. В этом году жители разных регионов России, включая Москву, предпочитали приобретать билеты к датам выступлений Эда Ширана, «Thirty Seconds to Mars», Дженнифер Лопес и OneRepublic.