Москвичи стали активнее интересоваться водными видами спорта 30.05.2025 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2VtzquY5FWu

С установлением тепла жители столицы стали больше интересоваться парусным спортом и активностями на воде. В мае трафик на соответствующие сайты увеличился на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Мужчины проявляют больший интерес к экстремальным видам спорта, в то время как женщины отдают предпочтение яхтингу. Такие данные приводят аналитики МегаФона.

Наибольший рост интереса зафиксирован к серфингу на искусственной волне — трафик на ресурсы с предложениями таких тренировок увеличился почти в три раза по сравнению с маем прошлого года. Этот спорт становится все более популярным благодаря своей круглогодичной доступности и независимости от погодных условий.

Интерес к яхтингу среди москвичей возрос на 37%. Этот вид спорта сочетает в себе элементы стратегии и эстетики. Сапсёрфинг — гребля на доске — показал рост почти на четверть (+23%), его выбирают те, кто предпочитает посильные физические нагрузки.

В то же время наблюдается небольшое снижение интереса к вейкборду

(-5%) — катанию на доске, прикрепленной к катеру или буксировочной установке. Этот вид спорта требует определенной физической подготовки, что не подходит для новичков. Также уменьшился интерес к флайборду — зрелищному, но довольно экстремальному виду спорта (-18% по сравнению с прошлым годом).

Наиболее активно водными видами спорта занимаются москвичи в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится 43% трафика. На втором месте — возрастная группа от 25 до 34 лет (27%). Доля москвичей старше 45 составляет 20%, а молодежь до 24 лет — лишь 10%.

Женщины чаще интересуются водными видами спорта: их доля составляет 55% от общего трафика. Они больше увлекаются яхтингом (57%) и серфингом (54%). Мужская аудитория значительно преобладает в экстремальных направлениях: среди интересующихся вейкбордом их доля составляет 79%, а флайбордом — 73%.
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