Жители столицы всё чаще выбирают глэмпинг, стремясь получить максимум удовольствия от природы при сохранении привычного уровня комфорта. Так, анализ обезличенного трафика на сайтах глэмпинг-комплексов, проведенный МегаФоном, показал, что с начала года интерес москвичей к комфортному отдыху на природе увеличился вдвое.

Июль 2025 года отметился пиком популярности глэмпингов — их доля составила 21% от общего объёма трафика. На втором и третьем местах оказались июнь (19%) и май (13%). Среди путешественников, выбирающих загородные глэмпинги Новой Москвы и Подмосковья, особенно активны туристы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Твери.

С начала лета абоненты уже израсходовали свыше 80 Тб мобильного интернета в зонах отдыха по всему столичному региону. Это стало возможным благодаря модернизации и строительству новых телеком-объектов. В 2025 году инженеры МегаФона обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом территории рядом с зонами отдыха в ТиНАО и Подмосковье, включая загородный комплекс «Малюшина дача» в городском округе Ступино, базы отдыха «Хижина рыбака» в Новой Москве и «Литвиново» в г. о. Щёлково, а также дом отдыха «Скандихаус» в г. о. Истра. Средняя скорость мобильного интернета в этих локациях теперь превышает 40 Мбит/с.

«В мегаполисах отдых — это редкая, а от того и ценная часть жизни. Мы это учитываем, поэтому своевременно обновляем оборудование в туристических зонах по всему московскому региону, чтобы отдых был максимально комфортным», — рассказал директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Он также добавил, что в этом году оператор провел работы на десятках объектов отдыха жителей Москвы и области, включая СНТ.

Новые базовые станции работают на средне- и высокочастотных диапазонах, обеспечивая надежную связь и высокую скорость передачи данных даже при большой нагрузке. Это особенно актуально для мест с большим скоплением пользователей.