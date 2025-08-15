Московские абитуриенты и их родители стали активнее интересоваться возможностями обучения в вузах Азии. Так, по данным анализа обезличенного трафика компании «МегаФон», в этом году посещаемость сайтов азиатских университетов выросла в среднем на 150% по сравнению с 2024 годом. Наибольший рост показали вузы Южной Кореи, Японии и Малайзии.

В этом году наибольшее количество посещений зафиксировано у Университета Путра Малайзия — на него пришлось 10% от общего трафика, и Корейского передового института науки и технологий — его доля составила 8,4%. Также в пятерке лидеров Технологический университет Наньян в Сингапуре (7,7%), Киотский (7,7%) и Пекинский (7,5%) университеты. Интересно, что в прошлом году все пять первых позиций занимали китайские университеты, а на первом месте тогда находился Цинхуа с долей 16%.

Хотя Китай остаётся крупнейшим направлением по посещаемости — 32% от общего трафика на сайты азиатских вузов, его доля за год сократилась более чем вдвое. В 2024 году она составляла 67%. Интерес к китайским университетам сосредоточен преимущественно на инженерно-технических специальностях. В топе самых престижных высших учебных заведений сегодня Фуданьский университет (рост почти в два раза), Пекинский университет (в полтора раза) и Шанхайский транспортный университет (на 25%). В то же время Цинхуа, один из самых известных вузов Китая, который обычно занимает первое место в национальных рейтингах, показал снижение посещаемости сайта на 14% по сравнению с прошлым годом.

Как рассказали в МегаФоне, на этом фоне резко возрос трафик на сайты японских и корейских вузов. За год посещаемость японских высших учебных заведений увеличилась более чем в пять раз, а корейских — почти в шесть. Среди старейших и наиболее популярных университетов Японии выделяют Киотский университет (рост почти в девять раз), Университет Тохоку (в 11 раз) и Осакский университет (в восемь раз). В Южной Корее значительный прирост наблюдается у Пхоханского университета науки и технологии (увеличение в 21 раз) и Университета Корё (почти в девять раз). Корейский передовой институт науки и технологий (KAIST) также вошёл в число самых популярных вузов региона.

Кроме того, вырос интерес москвичей к университетам Малайзии. В прошлом году их доля составляла всего 2%, а в этом году она увеличилась до 13%. Лидером оказался Университет Путра Малайзия, который специализируется на сельскохозяйственных науках — за год его посещаемость выросла более чем в 50 раз. Вуз стал самым востребованным среди москвичей — 10% от всего трафика.

Наиболее активно интересуется азиатскими университетами мужская аудитория — она составляет 86% от всех пользователей. В то же время чаще всего посещают тематические сайты москвичи в возрасте от 35 до 44 лет (44%), за ними следует возрастная группа от 25 до 34 лет (26%).