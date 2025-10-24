С наступлением осени жители столицы взялись за обновление своих квартир и домов. По данным аналитиков «МегаФона», с начала года мобильный трафик на сайты строительных магазинов вырос более чем втрое, а продажи на маркетплейсах — на 71%. Исследование проводилось на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов.

Москвичи начали активную закупку стройматериалов летом: в июле на этот сегмент пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% в январе. Пик спроса зафиксирован в сентябре — 14% от общего объема продаж.

Самой востребованной категорией стала электрика — 12% всех покупок с начала года. Горожане чаще всего занимались электромонтажными работами, устанавливали звонки и системы безопасности. Далее в рейтинге — отделочные материалы и силовая техника: виброплиты, генераторы, бетономешалки. В пятёрку популярных категорий также вошли инструменты и расходники. Реже всего москвичи обновляли системы газоснабжения, отопления и вентиляции.

Отдельным трендом аналитики отмечают интерес к «тихому» ремонту — без перфоратора и шума. Продажи товаров, не требующих сверления, увеличились на 50%. Особенно вырос спрос на крепления для картин и декора (+118%), а также на крючки (+27%).