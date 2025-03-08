- «Интегративная кинесиология: от теории к практике (базовый уровень)». Программа направлена на получение базовых знаний по теории и практике интегративной кинесиологии (телесноориентированные методы). В процессе обучения вы познакомитесь с теорией образовательной кинесиологии, теорией стресса и его влияния на когнитивную, эмоциональную и телесную сферы, овладеете методами профилактики и коррекции стрессовых состояний, приобретете навыки саморегуляции.
- «Когнитивно-поведенческий подход в психологическом консультировании». Данный курс способствует развитию навыка активного слушания и умения задавать правильные вопросы, а также поможет избавиться от проблемных мыслей и поведения, улучшить навыки по преодолению тревожности.
- «Психологическая помощь в экстремальных и кризисных ситуациях». Программа познакомит вас с теорией и практикой экстремальной и кризисной психологии, научит технологиям оказания экстренной психологической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Курсы стартуют по мере набора групп.
- Узнать дополнительную информацию можно по электронной почте: ips.miet@mail.ru
Должность «инспектора по вопросам ответственного обращения с животными» предлагают создать в Москве Новости
Очереди из пенсионеров собираются в зеленоградских МФЦ, чтобы оформить самозапрет на взятие кредитов — но получают отказ Новости
В новом фитнес-клубе в 18-м микрорайоне начались продажи абонементов без вступительного взноса Новости
В пойме реки рядом с Зеленоградом планируют устроить промзону. Сотни жители окрестных деревень против Новости
Музыкальный спектакль «Бесконечный дождь» по мотивам произведений фантастов XX века — 9 марта в детском театре «Крылья» Реклама
Записаться к «дефицитному» врачу поликлиники можно через страховую компанию, если больше ничего не помогает. Вот как это сделать Новости
Семейная клиника «Центр Речи» открывает детский сад в 16-м микрорайоне. В марте — скидка 10% на абонемент Реклама