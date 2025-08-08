Московский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов готовит высококвалифицированных специалистов с 2002 года 08.08.2025 Реклама СПБГУП ИНН:7816002340 erid:2Vtzqxjwc33

Это уникальная возможность получить высшее образование сразу в двух великих столицах России: в Москве и Санкт-Петербурге.

Профессура экстра-класса, передовые технологии и уникальная материальная база, 100% трудоустройство.

Обучение осуществляется по 9 направлениям подготовки, по 3 формам обучения и 9 профилям.

Набор на очную форму обучения открыт до 20 августа.

Подробно познакомиться с вузом можно на сайте https://msk.gup.ru/ и в интервью директора Московского филиала СПбГУП Д.П. Ануфриева
Реклама
Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Арбузный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Самокатчик сбил 95-летнюю женщину в 4-м микрорайоне — возбуждено уголовное дело Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-14 лет Реклама
InQuiz приглашает на тематический квиз про мемы Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Монорельсовую дорогу начали разбирать возле ВДНХ — на её месте появится «парк в небе» Новости
Пожар возле лыжероллерной трассы за 17-м микрорайоном Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру