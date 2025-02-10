22 февраля в 12:00

«КЦ Зеленоград»

Зеленоград, Центральная площадь,1

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Один из самых известных романов для детей, написанный Марком Твеном, предстанет перед зрителями в жанре музыкального спектакля. Живой вокал, яркая музыка, зажигательные танцы, оригинальные декорации и костюмы дадут возможность зрителям погрузиться в атмосферу 19 века, проплыть на плоту по бурлящей реке, очутится на таинственном острове и раскрыть настоящее преступление.



В маленьком городке на берегу Миссисипи с тётей и младшим братом живёт проказник по имени Том, который всегда оказывается в центре приключений! Шалости этого озорника и его друзей приводят к самым непредсказуемым последствиям, весёлым и забавным, а порою таинственным и страшным.



Спектакль будет одинаково интересен как детям, так и их родителям. Каждый зритель найдет для себя что-то смешное и поучительное.



Продолжительность: 1 час.



