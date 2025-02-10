- 22 февраля в 12:00
- «КЦ Зеленоград»
- Зеленоград, Центральная площадь,1
- Билеты на сайте
Один из самых известных романов для детей, написанный Марком Твеном, предстанет перед зрителями в жанре музыкального спектакля. Живой вокал, яркая музыка, зажигательные танцы, оригинальные декорации и костюмы дадут возможность зрителям погрузиться в атмосферу 19 века, проплыть на плоту по бурлящей реке, очутится на таинственном острове и раскрыть настоящее преступление.
В маленьком городке на берегу Миссисипи с тётей и младшим братом живёт проказник по имени Том, который всегда оказывается в центре приключений! Шалости этого озорника и его друзей приводят к самым непредсказуемым последствиям, весёлым и забавным, а порою таинственным и страшным.
Спектакль будет одинаково интересен как детям, так и их родителям. Каждый зритель найдет для себя что-то смешное и поучительное.
Продолжительность: 1 час.