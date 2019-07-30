Знаменитый Московский цирк «Кудзинов» выступит с красочным представлением на территории Торгового парка «Отрада».
Всего 6 выступлений!
Успейте купить билеты:
- 3 августа (суббота) 18:00
- 4 августа (воскресенье) 18:00
- 7 августа (среда) 18:30
- 9 августа (пятница) 18:00
- 10 августа (суббота) 18:00
- 11 августа (воскресенье) 13:00
Будем очень рады видеть вас всей семьей. Приобрести билет вы можете на сайте
Или по телефону в кассе цирка 8(903)280-32-41
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Цирк Кудзинов программа 2019
Оксана Кудзинова/youtube.com
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