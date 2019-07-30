Московский цирк «Кудзинов» выступит на территории ТК «Отрада». Всего шесть представлений 30.07.2019 Московский цирк «Кудзинов» Реклама

Знаменитый Московский цирк «Кудзинов» выступит с красочным представлением на территории Торгового парка «Отрада».

Всего 6 выступлений!

Успейте купить билеты:

  • 3 августа (суббота) 18:00
  • 4 августа (воскресенье) 18:00
  • 7 августа (среда) 18:30
  • 9 августа (пятница) 18:00
  • 10 августа (суббота) 18:00
  • 11 августа (воскресенье) 13:00

Будем очень рады видеть вас всей семьей. Приобрести билет вы можете на сайте

Или по телефону в кассе цирка 8(903)280-32-41

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Цирк Кудзинов программа 2019
Оксана Кудзинова/youtube.com
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