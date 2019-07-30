Всего 6 выступлений!

Успейте купить билеты:

3 августа (суббота) 18:00

4 августа (воскресенье) 18:00

7 августа (среда) 18:30

9 августа (пятница) 18:00

10 августа (суббота) 18:00

11 августа (воскресенье) 13:00

Будем очень рады видеть вас всей семьей. Приобрести билет вы можете на сайте



Или по телефону в кассе цирка 8(903)280-32-41

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