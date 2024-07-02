Хочешь порадовать себя чем-то необычным? У них есть отличный вариант.

Тройное удовольствие сочетает в себе суши-рис, королевскую креветку, угорь, крем-краб, нежнейший творожный сыр, икру масаго, микс соусов унаги и гриль и неожиданный хрустящий акцент — картофельный пай!

Эта вкуснятина уже ждёт тебя на их сайте surasushi.ru в разделе «новинки» и «роллы»

Искренне твои, Sura Sushi