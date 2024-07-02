Хочешь порадовать себя чем-то необычным? У них есть отличный вариант.
Тройное удовольствие сочетает в себе суши-рис, королевскую креветку, угорь, крем-краб, нежнейший творожный сыр, икру масаго, микс соусов унаги и гриль и неожиданный хрустящий акцент — картофельный пай!
Эта вкуснятина уже ждёт тебя на их сайте surasushi.ru в разделе «новинки» и «роллы»
Искренне твои, Sura Sushi
«Жилищник» и МОЭК публично винят друг друга в проблемах с горячей водой. Пора запретить такой перевод стрелок Новости
Ловите скидку 20% на исследования у доктора Наседкина включая комплексное обследование — до конца июля в Гастроцентре Реклама
К очередному повышению коммуналки рассказываем, как получить субсидию на оплату ЖКХ. Кому положена, какие документы, сколько денег вернут Гид
Дни клиента в студии массажа лица IDOL FACE — 28-30 июня. Скидка 15% на всё, включая абонементы Реклама
Второй день автобус e41 из Ховрино приходится ждать в среднем полчаса — пассажиры безмолвно ждут, почти никто не жалуется Новости
Детский лагерь «Родник» организует палаточный трудовой выезд — в Себежский национальный парк Реклама
В новую школу в Голубом набирают детей всех возрастов. Приоритетный прием местных жителей заканчивается через несколько дней Новости
Товары бренда Tulip в магазинах «Я Сама» — а также до 30 июня продолжается акция «Счастливый час» Реклама
Парк Победы обработают от клещей в четверг, 27 июня — в этот день рекомендуют держаться от него подальше Новости
Институт Интегральной электроники НИУ МИЭТ: на острие технологий — электроника и наноэлектроника, фотоника и проектирование микросхем Реклама
Большой склад напротив Зеленограда построили почти наполовину. Здесь будет работать шестьсот человек Новости
Конечную автобусную станцию планируют построить в Северной промзоне. Это поможет вернуть в Зеленоград «гармошки» Новости