Младший модельный состав — с 4 лет, старший модельный состав — с 8-9 лет до 16 лет.
Занятия проходят по субботам:
- младший состав — с 12:00 до 15:00
- старший состав — с 13:00 до 16:00.
Основные дисциплины:
- Дефиле классическое. Подиумный шаг
- Дефиле постановочное. Сложный ход
- Современная хореография
- Актёрское мастерство
- Фотопозирование. Фотопрактика
- Участие в показах и хореографических конкурсах.
Критериев и ограничений нет. Без кастингов.
По адресу: Площадь Колумба, 1
Для зачисления вашего ребенка напишите в группу Вконтакте.
По всем уточнениям звоните: 8-978-720-58-36, Юлия Олеговна.
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