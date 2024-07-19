Модная Лига России. Зеленоград. Ведущая модельная школа ведет набор в модельные составы на 2024-2025 учебный год 19.07.2024 Peклама ИП Коновалова Ю.О. ИHH:910907672485 еrid:2VSb5xdK4YY

Младший модельный состав — с 4 лет, старший модельный состав — с 8-9 лет до 16 лет.

Занятия проходят по субботам:

  • младший состав — с 12:00 до 15:00
  • старший состав — с 13:00 до 16:00.

Основные дисциплины:

  • Дефиле классическое. Подиумный шаг
  • Дефиле постановочное. Сложный ход
  • Современная хореография
  • Актёрское мастерство
  • Фотопозирование. Фотопрактика
  • Участие в показах и хореографических конкурсах.

Критериев и ограничений нет. Без кастингов.

По адресу: Площадь Колумба, 1

Для зачисления вашего ребенка напишите в группу Вконтакте.

По всем уточнениям звоните: 8-978-720-58-36, Юлия Олеговна.
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