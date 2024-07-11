Даты проведения: с 29 июля по 2 августа

Время занятий: с 12:00 до 16:00 каждый день

Адрес: корпус 1514



Участники научатся не только дефилировать и позировать перед камерой, но и разовьют актерские навыки, которые помогут им выразить свою уникальность и харизму.



Основные дисциплины:



Актерское мастерство: Оттачивание навыков выражения эмоций и взаимодействия с камерой, работа над дикцией и речью

Позирование: Искусство создания неповторимых образов перед объективом

Дефиле: Мастерство подиумной ходьбы, от классики до современных трендов.

Стоимость обучения: всего 10000 рублей за 5 дней интенсива.



Этот интенсив — идеальная возможность для тех, кто хочет узнать модельный бизнес изнутри, развить свои таланты и встретить единомышленников. Устроители обещают, что эти 5 дней станут незабываемыми и наполнят вас знаниями, которые станут основой вашей будущей модельной карьеры.



Для записи и получения дополнительной информации обращайтесь: 8-977-957-95-17

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Модельная школа MASH ждет вас, чтобы вместе создать модное будущее!