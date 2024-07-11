Эксклюзивный, уникальный интенсив для подростков, который пройдет с 29 июля по 2 августа. Это ваш шанс раскрыть свой потенциал! Интенсив предназначен как для начинающих, так и для продвинутых моделей. Программа создана таким образом, чтобы каждый смог найти для себя что-то новое и полезное, независимо от уровня подготовки.
Даты проведения: с 29 июля по 2 августа
Время занятий: с 12:00 до 16:00 каждый день
Адрес: корпус 1514
Участники научатся не только дефилировать и позировать перед камерой, но и разовьют актерские навыки, которые помогут им выразить свою уникальность и харизму.
Основные дисциплины:
- Актерское мастерство: Оттачивание навыков выражения эмоций и взаимодействия с камерой, работа над дикцией и речью
- Позирование: Искусство создания неповторимых образов перед объективом
- Дефиле: Мастерство подиумной ходьбы, от классики до современных трендов.
Стоимость обучения: всего 10000 рублей за 5 дней интенсива.
Этот интенсив — идеальная возможность для тех, кто хочет узнать модельный бизнес изнутри, развить свои таланты и встретить единомышленников. Устроители обещают, что эти 5 дней станут незабываемыми и наполнят вас знаниями, которые станут основой вашей будущей модельной карьеры.
Для записи и получения дополнительной информации обращайтесь: 8-977-957-95-17
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Модельная школа MASH ждет вас, чтобы вместе создать модное будущее!