Модельный Интенсив для подростков — с 29 июля по 2 августа в Модельной школе MASH 11.07.2024 Реклама Рябова М.А. ИНН:773580514599 erid:2VSb5z8idip

Эксклюзивный, уникальный интенсив для подростков, который пройдет с 29 июля по 2 августа. Это ваш шанс раскрыть свой потенциал! Интенсив предназначен как для начинающих, так и для продвинутых моделей. Программа создана таким образом, чтобы каждый смог найти для себя что-то новое и полезное, независимо от уровня подготовки.

Даты проведения: с 29 июля по 2 августа

Время занятий: с 12:00 до 16:00 каждый день

Адрес: корпус 1514

Участники научатся не только дефилировать и позировать перед камерой, но и разовьют актерские навыки, которые помогут им выразить свою уникальность и харизму.

Основные дисциплины:

  • Актерское мастерство: Оттачивание навыков выражения эмоций и взаимодействия с камерой, работа над дикцией и речью
  • Позирование: Искусство создания неповторимых образов перед объективом
  • Дефиле: Мастерство подиумной ходьбы, от классики до современных трендов.

Стоимость обучения: всего 10000 рублей за 5 дней интенсива.

Этот интенсив — идеальная возможность для тех, кто хочет узнать модельный бизнес изнутри, развить свои таланты и встретить единомышленников. Устроители обещают, что эти 5 дней станут незабываемыми и наполнят вас знаниями, которые станут основой вашей будущей модельной карьеры.

Для записи и получения дополнительной информации обращайтесь: 8-977-957-95-17

Соцсети

Модельная школа MASH ждет вас, чтобы вместе создать модное будущее!
Реклама
Реклама
Дым от пожара в Сходне виден со всего Зеленограда Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 13 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
На улице Лётчицы Тарасовой сделали дополнительную полосу для поворота на Георгиевский проспект Новости
Машина сбила велосипедиста на тротуаре Солнечной аллеи. На этом месте годами происходят ДТП Новости
Курс графического дизайна в «Компьютерной Академии ТОП» — 13 июля бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» Реклама
Новые станции приблизят метро к Зеленограду со стороны Красногорска Новости
В лесопарке не успевают чинить разваливающиеся деревянные мосты Новости
Студия эстетики L•O•V приглашает на массаж — по нескольким направлениям доступны абонементы Реклама
Городской прокат детских велосипедов и скутеров рассматривают в мэрии Новости
В расселяемом зеленоградском доме отключили электричество и воду. Но там ещё живут люди — они используют бензиновые генераторы, газовые горелки и фонари Новости
Вакансии в компании ISBC, производящей радиочастотную продукцию для различных сфер Реклама
Ещё два островка безопасности установили на Озерной аллее — на переходе напротив «Элмы» и стадиона «Ангстрем» Новости
Почти все саженцы вокруг станции Крюково засохли Новости
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение» со скидкой — до конца июля Реклама
На месте гибели женщины во время салюта начали устанавливать ограждение Новости
Выделенную полосу для автобусов сделают рядом с вокзалом в новом городе Новости
Не технарь? Найди своё направление подготовки в НИУ МИЭТ Реклама
Зарядные станции для электромобилей монтируют в 1 и 20-м микрорайонах Новости
Разбирались с часто ломающимися кондиционерами в «Иволгах» на МЦД-3 и выяснили три важных момента Истории
Продукты в зеленоградском «Перекрестке» продолжают есть мыши. Покупатели видят погрызенную упаковку и самих животных, а Роспотребнадзор — нет Новости
Тайные «чудо-тележки» появятся в Ашане на два часа в субботу Новости
Летний IT-клуб в Зеленограде с «Компьютерной академией ТОП» — остались последние места в группе, успейте забронировать! Реклама
Голосовать на выборах бумажными бюллетенями можно будет только по предварительному заявлению Новости
Автомобиль врезался в столб с кнопкой включения пешеходного светофора на Центральном проспекте Новости
Премьера «Подземелья Чикен Карри №28 «Чёрное небо вампиров» 7 июля в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
В зеленоградской больнице пересадили кожу юноше, неудачно упавшему с питбайка Новости
Футбольные ворота упали на человека на площадке в 10-м микрорайоне Новости
Грозу, ливень, крупный град и шквалистый ветер ожидают в Московском регионе 5 июля Новости
Почему Центр активной жизни «Савёлки» — лучшее место для арендаторов? Реклама
Три из пяти поездов «Иволга» сняли с линии по итогам расследования расцепления вагонов электрички МЦД-3 Новости
Льготный проезд по М-11 для жителей Зеленограда в министерстве транспорта делать отказались. Но компенсацию проезда для многодетных рассматривают Новости
Врачи-косметологи-дерматологи клиники «ЭстеДи» приглашают на процедуры Реклама
Зеленоградский ЗАГС открылся после ремонта. Посмотрите, какой он теперь внутри Новости
Институт цифрового дизайна НИУ МИЭТ: узнай всё о создании виртуальных миров, симуляторов и айдентики бренда Реклама
Бассейн «Орбита» закрылся почти на два месяца «для профилактики» Новости
Количество автобусов уменьшают, а доля сломанных машин доходит до 12% Истории
© 1997–2024 Зеленоград.ру