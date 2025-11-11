«Мисс EsteMedika 2025»: конкурс красоты, уверенности и сияния. Приём заявок до 30.12.2025 11.11.2025 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2Vtzqvqy2uE

Клиника премиальной эстетической медицины EsteMedika проводит конкурс среди своих клиенток «Мисс EsteMedika 2025».

Как принять участие?

  1. посетить любую процедуру клиники до 30.12.2025
  2. принять участие в фотосессии в образе «Королевы EsteMedika»
  3. стать подписчиком групп ВКонтакте и Телеграме
  4. убедиться, что ваш профиль открыт для просмотра.

31.12.2025 будут подведены итоги. Победительниц определят по количеству лайков под фотографиями в группе ВКонтакте.

Будет целых три приза для победительниц:

1 место — сертификат на 30 000 рублей
2 место — сертификат на 20 000 рублей
3 место — сертификат на 10 000 рублей

Сертификаты можно будет потратить на любые процедуры в клинике, например:

  • игольчатый RF-лифтинг
  • фотоомоложение IPL
  • инъекционные процедуры омоложения (биоревитализация, мезотерапия, ботокс, коллагеностимуляция и многие другие)
  • контурную пластику
  • уходовые процедуры для кожи лица и зоны декольте (маски, пилинги)
  • решение вопроса здоровья волос и кожи головы
  • лазерную эпиляцию
  • удаление новообразований.

Пусть ваш сияющий образ увидят все — станьте Мисс EsteMedika 2025!

Где найти EsteMedika: Зеленоград, корпус 353 — входите смело. За роскошным внешним видом и возможностью выиграть сертификат на процедуры.

Менеджеры красоты проконсультируют по телефонам: 8-985-353-0-353 или 8-495-122-22-15.

Сайт: este-medika.ru
ВКонтакте: vk.com/estemedika
Телеграм: https://t.me/estemedika_zel
