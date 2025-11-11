Клиника премиальной эстетической медицины EsteMedika проводит конкурс среди своих клиенток «Мисс EsteMedika 2025».
Как принять участие?
- посетить любую процедуру клиники до 30.12.2025
- принять участие в фотосессии в образе «Королевы EsteMedika»
- стать подписчиком групп ВКонтакте и Телеграме
- убедиться, что ваш профиль открыт для просмотра.
31.12.2025 будут подведены итоги. Победительниц определят по количеству лайков под фотографиями в группе ВКонтакте.
Будет целых три приза для победительниц:
1 место — сертификат на 30 000 рублей
2 место — сертификат на 20 000 рублей
3 место — сертификат на 10 000 рублей
Сертификаты можно будет потратить на любые процедуры в клинике, например:
- игольчатый RF-лифтинг
- фотоомоложение IPL
- инъекционные процедуры омоложения (биоревитализация, мезотерапия, ботокс, коллагеностимуляция и многие другие)
- контурную пластику
- уходовые процедуры для кожи лица и зоны декольте (маски, пилинги)
- решение вопроса здоровья волос и кожи головы
- лазерную эпиляцию
- удаление новообразований.
Пусть ваш сияющий образ увидят все — станьте Мисс EsteMedika 2025!
Где найти EsteMedika: Зеленоград, корпус 353 — входите смело. За роскошным внешним видом и возможностью выиграть сертификат на процедуры.
Менеджеры красоты проконсультируют по телефонам: 8-985-353-0-353 или 8-495-122-22-15.
Сайт: este-medika.ru
ВКонтакте: vk.com/estemedika
Телеграм: https://t.me/estemedika_zel