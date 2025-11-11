Клиника премиальной эстетической медицины EsteMedika проводит конкурс среди своих клиенток «Мисс EsteMedika 2025».

Как принять участие?

посетить любую процедуру клиники до 30.12.2025 принять участие в фотосессии в образе «Королевы EsteMedika» стать подписчиком групп ВКонтакте и Телеграме убедиться, что ваш профиль открыт для просмотра.

31.12.2025 будут подведены итоги. Победительниц определят по количеству лайков под фотографиями в группе ВКонтакте.

Будет целых три приза для победительниц:

1 место — сертификат на 30 000 рублей

2 место — сертификат на 20 000 рублей

3 место — сертификат на 10 000 рублей