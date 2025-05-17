- улучшить цвет лица, сделать кожу более здоровой и сияющей.
- повысить упругости кожи, делая её более эластичной и гладкой.
- предотвратить появление морщин и других возрастных изменений
- снять мышечное напряжение, расслабить мышцы лица
17-19 мая три волшебных дня в IDOL FACE для новых клиентов
1700р первый визит
акция 5+2, 10+3 при покупке абонементов (дополнительные сеансы в подарок при покупке абонеметов на 5 и 10 визитов)
Всё о фейслифтинге: https://idolface-salon.ru/zelenograd
звонить, вотсап: + 7-902-221-56-62
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адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект 33Ак3 (17-й мкрн)
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