Курс запускается совместно с образовательным проектом «Кабинет Конфуция».
Вести занятия будут опытные преподаватели — носители языка, на уроках будут применяться самые современные методики обучения, предусмотрена регулярная проверка усвоенного материала.
Приглашаем вас погрузиться в удивительный мир Китая! Китайская каллиграфия, традиционная китайская живопись Гохуа, роспись атрибутов китайской культуры, атмосфера чайных церемоний, а также быстрое и увлекательное усвоение китайского языка — все это ждет вас на занятиях.
Курсы стартуют после 15 января по мере набора групп.
Узнать дополнительную информацию можно по электронной почте China.miet@mail.ru. В письме просим указать ФИО и контактный телефон.
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