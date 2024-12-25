Приглашаем вас погрузиться в удивительный мир Китая! Китайская каллиграфия, традиционная китайская живопись Гохуа, роспись атрибутов китайской культуры, атмосфера чайных церемоний, а также быстрое и увлекательное усвоение китайского языка — все это ждет вас на занятиях.



Курсы стартуют после 15 января по мере набора групп.



Узнать дополнительную информацию можно по электронной почте China.miet@mail.ru. В письме просим указать ФИО и контактный телефон.