Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это диагностический метод, основанный на использовании ультразвуковых волн для получения изображений внутренних органов и тканей организма. В зависимости от их плотности и расположения отражаемый сигнал имеет определённые характеристики, позволяющие различать эти структуры. Он широко применяется в медицине благодаря своей безопасности, безболезненности и высокой информативности.

УЗИ применяется и назначается в различных ситуациях: обследование органов, при беременности, выявлении патологии, для контроля лечения.

Ультразвуковые исследования:

УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза у мужчин и женщин (в т.ч. ТВУЗИ, ТРУЗИ)

УЗИ в 1 триместре беременности

УЗИ забрюшинного пространства

УЗИ мочевыделительной системы

УЗИ щитовидной и молочных желез

УЗИ мягких тканей

УЗИ слюнных желез, лимфатических узлов

УЗИ орбит с оценкой кровотока сосудов глаза

УЗИ сосудов (ТКДГ, БЦА, артерий и вен нижней и верхней конечности)

УЗДГ почечных сосудов, портальной системы

УЗИ суставов (коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого, голеностопного, суставов кисти и стопы), сухожильно-связочного компонента

УЗИ периферических нервов конечностей

УЗ-эластография с эластометрией (компрессионная и сдвигово-волновая) печени, мягких тканей, молочной и щитовидной желез, суставного хряща

УЗ-пункционная биопсия поверхностно расположенных тканей.

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