Метод похудения с гастробаллоном предлагает Гастроцентр клиники «ЭстеДи». Также на приём приглашает детей и взрослых врач УЗИ-гастроэнтеролог Баранова Анна Анатольевна 28.02.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VSb5wgPuA8

Установка внутрижелудочного гастробаллона* является одним из эффективных, современных методов устранения избыточного веса.

Эта безоперационная методика помогает сбросить значительное количество лишних килограммов в течение первых шести месяцев после установки.

Весь период лечения вас сопровождают и консультируют опытные врачи Гастроцентра.

Преимущества метода установки внутрижелудочного баллона:

  • безоперационность и малоинвазивность установки
  • обратимость вмешательства: можно удалить гастробаллон в любой момент
  • минимальная подготовка к процедуре
  • высокая эффективность (за 3-6 месяцев пациенты избавляются от нескольких десятков килограмм)
  • привыкание к дозированности питания (как правило, после лечения пациенты не возвращаются к прежним объемам блюд)
  • отсутствие неприятных ощущений в процессе лечения.

Показания к процедуре установки внутрижелудочного баллона:

  • ожирение любой степени
  • избыточная масса тела при наличии вторичных патологий
  • противопоказания к другим бариатрическим операциям
  • отсутствие эффекта от других методов снижения массы тела.

Продолжительность лечения:

  • рекомендуемый срок баллонирования желудка составляет 4-6 месяцев.

Противопоказания к установке внутрижелудочного баллона:

  • воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта
  • язвенная болезнь желудка
  • грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
  • наличие в анамнезе операций на желудке
  • беременность и кормление ребенка грудью
  • алкогольная или наркотическая зависимость.

Подробнее о противопоказаниях баллонирования желудка проинформирует врач на приеме.

Предварительно пациент проходит комплексное диагностическое обследование, чтобы исключить противопоказания.

Баранова Анна Анатольевна — врач гастроэнтеролог, врач УЗИ диагностики

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это диагностический метод, основанный на использовании ультразвуковых волн для получения изображений внутренних органов и тканей организма. В зависимости от их плотности и расположения отражаемый сигнал имеет определённые характеристики, позволяющие различать эти структуры. Он широко применяется в медицине благодаря своей безопасности, безболезненности и высокой информативности.

УЗИ применяется и назначается в различных ситуациях: обследование органов, при беременности, выявлении патологии, для контроля лечения.

Ультразвуковые исследования:

  • УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза у мужчин и женщин (в т.ч. ТВУЗИ, ТРУЗИ)
  • УЗИ в 1 триместре беременности
  • УЗИ забрюшинного пространства
  • УЗИ мочевыделительной системы
  • УЗИ щитовидной и молочных желез
  • УЗИ мягких тканей
  • УЗИ слюнных желез, лимфатических узлов
  • УЗИ орбит с оценкой кровотока сосудов глаза
  • УЗИ сосудов (ТКДГ, БЦА, артерий и вен нижней и верхней конечности)
  • УЗДГ почечных сосудов, портальной системы
  • УЗИ суставов (коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого, голеностопного, суставов кисти и стопы), сухожильно-связочного компонента
  • УЗИ периферических нервов конечностей
  • УЗ-эластография с эластометрией (компрессионная и сдвигово-волновая) печени, мягких тканей, молочной и щитовидной желез, суставного хряща
  • УЗ-пункционная биопсия поверхностно расположенных тканей.

Также вы можете записаться к другим УЗИ-специалистам клиники:

  • Полеткина Наталья Борисовна — врач гинеколог-эндокринолог, врач УЗИ диагностики
  • Анфимов Александр Юрьевич — врач хирург, гинеколог, врач УЗИ диагностики
  • Ховрина Нина Сергеевна — врач УЗИ диагностики.

Контакты

Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru

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