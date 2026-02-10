Мы рады сообщить о торжественном открытии 1 февраля 2026 г. клиники Biorise по адресу: ул. Александровка, 6. Яндекс.карты.
В честь этого события запускается щедрая акция — целый месяц приятных сюрпризов для вас.
- Базовый чек-ап — проверка 18 ключевых показателей здоровья + консультация терапевта всего за 6500 рублей (вместо 10.750).
- Курс витаминов Biorise в подарок — при покупке любой капельницы или чек-апа в феврале.
- 6-я капельница бесплатно — получите её в качестве подарка.
- Комплексная оценка здоровья по выгодной цене.
- Дополнительные витамины — забота о вашем иммунитете и энергии.
- Экономия на курсе капельниц: каждая шестая — бесплатно.
Акция действует до 28 февраля 2026 года.
Не упустите шанс позаботиться о себе с максимальной выгодой! Записывайтесь на приём уже сегодня.
Подписывайтесь на аккаунт в Телеграме и будьте в курсе всех специальных предложений и бонусов.
Телефон: 8-933-399-30-69 — звоните или пишите, вам ответят на все вопросы и помогут выбрать удобное время.
Быстрая запись на прием через телеграм: @biorise_zelenograd_bot
Biorise Зеленоград — ваше здоровье в надёжных руках.
Мед.лиц. ЛО41-01137-77/04211825
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ