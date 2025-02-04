Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год — обучение очно или дистанционно 04.02.2025 Реклама АНО ПОО ММКЦТ «Академия Топ» ИНН:7730265193 erid:2VSb5y7DSdN

ВНИМАНИЕ, Будущие студенты Зеленограда, успейте попасть в активную студенческую жизнь!

Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год.

Обучение — очно или дистанционно.

Формы обучения:

  • IT Колледж на базе 9, 11 классов
  • IT Колледж для учащихся 8-11 классов параллельно школе

После обучения выдаётся международный диплом на 2 языках, а также сертификаты компаний партнёров и портфолио. Все это позволит выпускнику Колледжа Академии ТОП успешно трудоустроиться как в крупные локальные компании, так и в международные корпорации.

Направления:

  • разработка программного обеспечения
  • компьютерная графика и дизайн
  • сети и кибербезопасность
  • интернет-маркетинг, медиа и PR.

Обучение проводится по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305

Успейте оставить заявку на странице колледжа, чтобы забронировать участие, и специалист приемной комиссии свяжется с вами для подтверждения или по телефону 8-495-135-05-80.
Реклама
Реклама
Стали известны точные сроки замены лифтов в зеленоградских домах в 2025 году Новости
Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год — обучение очно или дистанционно Реклама
«Большинство родителей инвалидов живут в постоянном стрессе». Почему зеленоградским детям-инвалидам нужен центр комплексной реабилитации Истории
Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай Новости
Зачем военный вертолет кружит над Зеленоградом? И можно ли избавиться от этого шума? Ответы
В Зеленограде работает детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково. К 165-летнему юбилею знаменитого писателя Истории
Звук сильного взрыва разбудил ночью жителей 1-4 микрорайонов Новости
Детский центр «Учи.ру» приглашает детей от 6 до 14 лет изучать английский язык Реклама
В префектуре объяснили бесцельную езду уборочной техники Новости
Котенка спасли из мусоровоза Жизнь
Три дня в январе для новых клиентов Idol Face комплексы по самым приятным ценам Реклама
Управы умалчивают о проблемах, которые жители поднимают на обходах Новости
Водителя, разбившего семь машин, арестовали на десять суток Новости
Марокко в Зеленограде в ресторане БОРТ 305 Реклама
Куски асфальта с недавно залатанной ямы вылетели, а потом были заботливо сложены обратно. Все потому что асфальт укладывали в лужу Новости
Почти половина квартир продана в строящемся ЖК «Андреевка Лайф» Новости
SURA-счастье не за горами! Реклама
Более двухсот зеленоградских компаний участвуют в конкурсе на лучшее зимнее оформление фасадов и витрин Новости
Спектакль зеленоградского «Ведогонь-театра» вошёл в топ-300 театральных постановок России Новости
Сдаётся рабочее место (косметолог, маникюр) в центре Зеленограда, корпус 405а Реклама
Большой пустующий участок возле Ленинградского шоссе может быть застроен Новости
Енота с ожирением привезли в зеленоградскую ветклинику — даже к врачу он пришёл с коробочкой для перекуса Новости
Эпиляция на уровне премиум — цены для всех. Только в клинике лазерной эпиляции «Гала» Реклама
Жители затопленного канализацией Голубого пожаловались в Следственный комитет. Администрация тут же пообещала заменить насосы Новости
Какая зима, такие и лыжни с катками Новости
Лагода Владимир — руководитель частной научной биолаборатории здоровой жизни Реклама
Полиция предупредила водителей о риске ДТП во дворах. Кажется, это произошло впервые Новости
Разбитую дорогу на въезде в Андреевку из Зеленограда обещали починить Новости
Программа check-up за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 — до конца января действует программа скидок Реклама
Ученик школы 1557 получил патент на улучшение топливных брикетов Новости
Забор возле здания суда превратил пешеходную дорожку в узкий лабиринт Новости
Детский развивающий центр «Талант клуб» приглашает на индивидуальные и групповые логопедические занятия Реклама
Кормушку по мотивам мультфильма и сказки про птичку Тари, которая чистила зубы крокодилу, сделал житель Зеленограда Жизнь
Чиновники снова обсудят проблему перекрытия въезда в Зеленоград из-за парковки «Азбуки вкуса». Пока все предложения они отвергали Новости
Ресторан грузинской кухни в «Зеленопарке» опроверг обвинения в антисанитарии, опубликованные в популярном телеграм-канале Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру