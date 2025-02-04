ВНИМАНИЕ, Будущие студенты Зеленограда, успейте попасть в активную студенческую жизнь!
Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год.
Обучение — очно или дистанционно.
Формы обучения:
- IT Колледж на базе 9, 11 классов
- IT Колледж для учащихся 8-11 классов параллельно школе
После обучения выдаётся международный диплом на 2 языках, а также сертификаты компаний партнёров и портфолио. Все это позволит выпускнику Колледжа Академии ТОП успешно трудоустроиться как в крупные локальные компании, так и в международные корпорации.
Направления:
- разработка программного обеспечения
- компьютерная графика и дизайн
- сети и кибербезопасность
- интернет-маркетинг, медиа и PR.
Обучение проводится по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305
Успейте оставить заявку на странице колледжа, чтобы забронировать участие, и специалист приемной комиссии свяжется с вами для подтверждения или по телефону 8-495-135-05-80.
Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год — обучение очно или дистанционно Реклама
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