ВНИМАНИЕ, Будущие студенты Зеленограда, успейте попасть в активную студенческую жизнь!



Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год.

Обучение — очно или дистанционно.



Формы обучения:

IT Колледж на базе 9, 11 классов

IT Колледж для учащихся 8-11 классов параллельно школе

После обучения выдаётся международный диплом на 2 языках, а также сертификаты компаний партнёров и портфолио. Все это позволит выпускнику Колледжа Академии ТОП успешно трудоустроиться как в крупные локальные компании, так и в международные корпорации.