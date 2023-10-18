Офлайн тренировки будут проходить в фитнес клубе SPORT ENERDGY корпус 2309

Время и место проведения открытия офлйан, сообщим дополнительно, после проведения оплаты.

И ещё много интересного всего, задумайтесь только, 7 990 рублей

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Лучше провести время с пользой и получить результат, а результат у нас 100%

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Мы открываем конкурс «Раннее бронирование»

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