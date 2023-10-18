Международный фитнес-проект «Тюнинг Тела» в Зеленограде — присоединяйтесь и за 7 недель вам помогут снизить вес и не возвращаться к старому 18.10.2023 Реклама Марченко Н.В, ИНН 712302669005, erid:LatgBnmyV

4 ноября в Зеленограде стартует Международный онлайн фитнес-проект «Тюнинг Тела», который запущен в 88 городах и 4 странах. За 7 недель, онлайн не выходя из дома, наши специалисты и наши тренеры помогут вам снизить вес и не возвращаться к старому. Мы разбираем каждый пункт, каждую деталь влияния факторов на снижение веса (вебинары + ответы в чатах). Каждому участнику книга рецептов в подарок.

«Тюнинг Тела» — это не просто один специалист, а именно

  • Неделя работы с пп-поваром (расскажет, как правильно готовить+рецепты) вебинар+всю неделю отвечает в чате на вопросы
  • Курс «Сам себе пп кондитер» + рецепты, вебинар+всю неделю отвечает в чате на вопросы
  • Курс по тейпированию, вебинар+всю неделю отвечает в чате на вопросы
  • Работа с психологом, вебинар+всю неделю отвечает в чате на вопросы
  • Неделя работы со специалистом по эстетике тела, вебинар+всю неделю отвечает в чате на вопросы
  • Курс «Сам себе стилист», вебинар+всю неделю отвечает в чате на вопросы
  • Нутрициолог весь курс с вами, вебинар +весь курс отвечает в чате на вопросы
  • Онлайн тренер проводит с вами тренировки
  • Онлайн йога

Офлайн тренировки будут проходить в фитнес клубе SPORT ENERDGY корпус 2309

Время и место проведения открытия офлйан, сообщим дополнительно, после проведения оплаты.

И ещё много интересного всего, задумайтесь только, 7 990 рублей

Выгодный пакет «Подружки», всего 6 500 рублей (1+1 стоимость каждого участника)

Лучше провести время с пользой и получить результат, а результат у нас 100%

Записывайся к нам и ты сможешь не только снизить вес, но и получить огромное количество информации. Худеть нужно интересно.

Мы открываем конкурс «Раннее бронирование»

Записаться на участие можно заполнив Анкету участника по ссылке

Ответы на вопросы

Для кого наш конкурс? Что же происходит на нашем курсе?

А чего на самом деле вы хотите, когда говорите, что хотите похудеть?

Оффлайн или онлайн?

После рождения ребенка — забудь о фигуре?

Проект «Тюнинг Тела» уникален! «Чем же это?» — спросите вы… Отвечаем!

Посмотреть анонс результатов вы можете на страницах:
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