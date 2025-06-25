МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в музеях Московского Кремля 25.06.2025 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2VtzqxFFHKC

Московский Кремль продолжает оставаться главной туристической достопримечательностью не только столицы, но и страны в целом. С начала года количество туристов и местных жителей, посетивших музейный комплекс и его окрестности, увеличилось на 44% по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов. Теперь они могут пользоваться мобильным интернетом со средней скоростью 30 Мбит/с даже в часы пик.

Новое оборудование, установленное инженерами компании «МегаФон», охватывает не только музейный комплекс Кремля, но и северную часть Александровского сада, а также участки Моховой улицы и Манежной площади. Обновленное телекоммуникационное оборудование поддерживает несколько частотных диапазонов разных поколений связи. Так, 2G обеспечивает стабильный голосовой сигнал, а 4G одновременно отвечает за скорость передачи данных и качество телефонных звонков. Реализована технология MIMO 2x2, которая позволяет передавать данные по двум каналам одновременно, что значительно увеличило пропускную способность сети.

«Высокоскоростная мобильная связь даёт туристам и местным жителям возможность глубоко погружаться в изучение истории, опираясь на дополнительные материалы в сети, а сотрудникам музеев — развивать новые интерактивные сервисы», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Он также добавил, что с января по май 2025 года пользователи на территории музейного комплекса Кремля использовали на 20% больше мобильного трафика, чем за этот же период прошлого года.

«Ускоряя интернет здесь, мы делаем историческое наследие ещё ближе и доступнее», — сказал Югай.

На территории Кремля расположены важные исторические памятники, такие как Патриаршие палаты с Домовой церковью Двенадцати апостолов, ставшие музеем прикладного искусства XVII века, Успенский собор, где проходили коронации российских монархов с XVI по XIX век, Грановитая палата, использовавшаяся для царских приёмов, и другие. В настоящее время собрание музеев Московского Кремля насчитывает свыше 160 тысяч объектов истории, культуры и искусства.
Реклама
Реклама
Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске. Пострадало два человека Новости
Шлагбаумы во дворах: что думают жители — мы прочитали более 400 комментариев и сделали краткое резюме Новости
Жилой комплекс «My Space» в Зеленограде Реклама
Рыбу перевезли из одного зеленоградского пруда в другой Новости
Технопарк «707» для предприятий легкой промышленности построят в Зеленограде Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) открывает свои двери. Колледж и высшее образование в Зеленограде Реклама
Фестиваль бега «Крюковские вёрсты» прошёл в субботу на лыжероллерной трассе — участвовали зеленоградцы всех возрастов и уровней подготовки Новости
В магазинах «Я Сама» дарят скидку 15% на все товары от бренда KnitPro — с 23 по 30 июня включительно Реклама
Платить за сообщения о нарушениях самокатчиков и ввести для них тариф, зависящий от скорости — новые предложения по регулированию Новости
На станции Левобережная начали ставить опоры для временного моста Новости
В Зеленограде открылся настоящий центр йоги Реклама
Сообщение о сбитом беспилотнике совпало со звуками взрывов в Зеленограде Новости
Возле ТЦ «Зеленоградский» и на Советской улице ставят знаки платных парковок — она заработает уже завтра Новости
Жители Малино подрались из-за мусора. На весь поселок один контейнер Новости
Открылась новая детская поликлиника в 18-м микрорайоне Новости
Вступайте в клуб привилегий #greenauto — получайте выгоду! Реклама
Как действовать при атаке беспилотника. Чёткие инструкции для горожан Гид
Беспилотники атаковали Зеленоград — обломки одного упали в Южной промзоне Новости
Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту Ответы
Незабываемое лето в Зеленограде — Танцевальный городской лагерь DeeClub ждет! Реклама
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с июня на 3-6% Новости
Беспилотник упал рядом с Зеленоградом Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру