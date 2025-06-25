Московский Кремль продолжает оставаться главной туристической достопримечательностью не только столицы, но и страны в целом. С начала года количество туристов и местных жителей, посетивших музейный комплекс и его окрестности, увеличилось на 44% по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов. Теперь они могут пользоваться мобильным интернетом со средней скоростью 30 Мбит/с даже в часы пик.

Новое оборудование, установленное инженерами компании «МегаФон», охватывает не только музейный комплекс Кремля, но и северную часть Александровского сада, а также участки Моховой улицы и Манежной площади. Обновленное телекоммуникационное оборудование поддерживает несколько частотных диапазонов разных поколений связи. Так, 2G обеспечивает стабильный голосовой сигнал, а 4G одновременно отвечает за скорость передачи данных и качество телефонных звонков. Реализована технология MIMO 2x2, которая позволяет передавать данные по двум каналам одновременно, что значительно увеличило пропускную способность сети.

«Высокоскоростная мобильная связь даёт туристам и местным жителям возможность глубоко погружаться в изучение истории, опираясь на дополнительные материалы в сети, а сотрудникам музеев — развивать новые интерактивные сервисы», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Он также добавил, что с января по май 2025 года пользователи на территории музейного комплекса Кремля использовали на 20% больше мобильного трафика, чем за этот же период прошлого года.

«Ускоряя интернет здесь, мы делаем историческое наследие ещё ближе и доступнее», — сказал Югай.

На территории Кремля расположены важные исторические памятники, такие как Патриаршие палаты с Домовой церковью Двенадцати апостолов, ставшие музеем прикладного искусства XVII века, Успенский собор, где проходили коронации российских монархов с XVI по XIX век, Грановитая палата, использовавшаяся для царских приёмов, и другие. В настоящее время собрание музеев Московского Кремля насчитывает свыше 160 тысяч объектов истории, культуры и искусства.