Компания «МегаФон» завершила модернизацию и рефарминг своей сети в столице. За год инженеры обновили несколько тысяч базовых станций, внедрили новые технологии и собственные разработки в пределах МКАД. Работы позволили повысить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных — почти на 50%.

Процесс рефарминга или, другими словами, переход от предыдущих поколений сетей к LTE и LTE Advanced стартовал в Москве в марте прошлого года. Обычно он подразумевает полное отключение 3G и перевод выделенных для него частот в 4G. Но в Москве это могло негативно сказаться на качестве голосовых звонков и функционировании M2M-устройств, таких как платежные терминалы и банкоматы, которые все еще используют сеть третьего поколения.

В качестве компромиссного решения была внедрена уникальная для российских операторов технология Dynamic Spectrum Sharing (DSS), позволяющая динамически распределять ресурсы между сетями 3G и 4G в зависимости от нагрузки. Если в одной из сетей наблюдается рост трафика, базовая станция автоматически переключается на частоты другой сети. Такой подход не только ускорил передачу данных, но и обеспечил стабильность голосовой связи.

Кроме того, перед инженерами «МегаФона» стояла задача сократить перегрузки на сети 4G, возникающие из-за постоянного роста трафика. Специалисты разработали уникальный автоматический алгоритм для его перераспределения. Каждые 15 минут он обновляет информацию о передаче данных на базовых станциях. Если в одном из диапазонов LTE возникают помехи, входящий и исходящий трафик незаметно для пользователей перенаправляется на «чистый» диапазон той же сети. На стадии тестирования это решение помогло на четверть уменьшить количество абонентов, сталкивающихся с помехами.

По словам директора по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрея Абрамова, столичные жители всё активнее пользуются мобильным интернетом.

«В марте 2025-го объем пакетного трафика вырос на 14% относительно того же месяца прошлого года. Чтобы сохранить качественную голосовую связь и высокую скорость интернета для миллионов абонентов, мы в кратчайшие сроки провели масштабную программу рефарминга и теперь переходим к модернизации сети и последующему перераспределению частот в ТиНАО и Подмосковье. Такие работы уже ведутся в крупных городских округах на северо-востоке области», — отметил Абрамов.

Программа рефарминга реализуется не только в Москве: в 2023 году она охватила 52 региона страны, а в прошлом году — 75 субъектов. Рефарминг позволяет значительно улучшить качество связи без строительства дополнительных базовых станций за счет более эффективного управления частотным спектром.