Скорость мобильного интернета в десяти деловых центрах столицы теперь достигает 250 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования, расширению ёмкости сети и запуску дополнительных частотных диапазонов.

В число объектов вошли Lotte Plaza, «Город Столиц» и бизнес-центр «Северное Сияние». Обновления позволяют сотрудникам и посетителям пользоваться видеосвязью, онлайн-сервисами и облачными хранилищами без перебоев.

По данным компании, сочетание низких и высоких частот обеспечивает устойчивый сигнал даже в зданиях с толстыми стенами и в подземных парковках.

«В столичных бизнес-центрах качественная связь особенно важна. Тысячи сотрудников ежедневно решают множество задач, требующих оперативной реакции через звонки и сообщения. Мы продолжаем обновлять телеком-оборудование, чтобы связь в крупнейших деловых кластерах Москвы была быстрой и стабильной», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.