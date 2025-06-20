МегаФон ускорит цифровизацию Саратовской области 20.06.2025 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2VtzqxFFHKC

МегаФон и Правительство Саратовской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации экономики, социальной сферы и госуправления. Особое внимание планируется уделить защите от киберугроз, реализации экологических инициатив и раскрытию туристического потенциала региона.

На Петербургском международном экономическом форуме заключен договор между МегаФоном в лице генерального директора Хачатура Помбухчана и администрацией Саратовской области под руководством губернатора Романа Бусаргина. Соглашение предусматривает комплексный подход к модернизации телеком-сервисов и улучшению качества связи для жителей области. Важным аспектом сотрудничества, как отметил оператор, станет внедрение современных технологических решений, включая использование искусственного интеллекта для улучшения качества жизни населения региона.

«Мы стремимся к улучшению качества жизни людей, в том числе к созданию современного, устойчивого цифрового пространства, где высокие технологии будут активно использоваться для решения актуальных задач. Это соглашение является важным шагом к созданию более безопасной и технологически развитой среды, где каждый сможет увидеть преимущества, которые могут принести новые технологии», — прокомментировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Одним из ключевых проектов станет запуск пилотного центра мониторинга и управления событиями в сфере информационной безопасности. Кроме того, стороны планируют развивать аналитические инструменты для изучения туристического потенциала области и систем онлайн-мониторинга качества воздуха.

По словам генерального директора МегаФона Хачатура Помбухчана, оператор уже много лет реализует проекты с Правительством Саратовской области, которые не ограничиваются развитием исключительно телеком-инфраструктуры.

«Так, мы внедрили технологичные решения в работу медучреждений и госорганизаций, существенно расширили систему мониторинга за лесными пожарами, автоматизировали рутинные процессы на производственных предприятиях и укрепили киберзащиту финансовых структур. Результаты нашего сотрудничества демонстрируют высокую эффективность. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать надёжную основу для технологического развития региона в долгосрочной перспективе», — отметил Помбухчан.
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