Компания «МегаФон» обновила свою сеть в самом маленьком городе Московской области — Верее. Его площадь составляет менее пяти кв. км. Теперь жители и туристы, находящиеся в городе с более чем 650-летней историей, могут наслаждаться мобильным интернетом со средней скоростью 50 Мбит/с.

Инженеры оператора обновили базовые станции и улучшили покрытие сети как в жилых районах, так и в популярных туристических и паломнических местах Вереи. Это стало возможным благодаря использованию широкого частотного спектра 4G. Так, низкие диапазоны (LTE-800) обеспечивают лучшее распространение сигнала по территории города и проникают в здания с толстыми стенами, а высокие диапазоны (LTE-1800 и LTE-2600) позволяют комфортно пользоваться интернетом даже при большом скоплении людей.

Кроме того, новые базовые станции поддерживают технологию MIMO 2x2, что позволяет одновременно принимать и передавать несколько потоков данных, улучшая качество сигнала и увеличивая скорость мобильного интернета.

Верея — не только самый маленький, но и культурно и исторически значимый город Подмосковья. «Это подтверждается и ростом потребления трафика — в 2024 году пользователи в Верее использовали на 15% больше гигабайт, причем пик пришелся на апрель — дни празднования Пасхи. Теперь наш высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам и местным жителям делиться своими впечатлениями от этого живописного городка в соцсетях и оставаться на связи во время путешествий и паломничеств», — рассказал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

МегаФон продолжает модернизировать и строить новые базовые станции по всему Подмосковью, включая удаленные населенные пункты. В прошлом году более 700 тысяч жителей региона за пределами Центральной кольцевой автодороги получили доступ к более высоким скоростям: мобильный интернет был улучшен в Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Серпухове и Можайске.