«МегаФон» ускорил мобильный интернет в окрестностях Коломны 19.03.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2VtzqwZE3tj

Инженеры компании «МегаФон» увеличили скорость мобильного интернета в подмосковном городском округе Коломна. Теперь более 57 тысяч жителей близлежащих сёл и деревень обеспечены стабильной связью и интернетом на скорости до 80 Мбит/с.

Оператор регулярно мониторит нагрузку на сеть по всему Подмосковью. Для повышения ёмкости и улучшения покрытия специалисты ввели в эксплуатацию новые базовые станции в небольших населённых пунктах, среди которых деревни Негомож, Большое Уварово, Ворыпаевка и Семибратское, а также в селе Сеньково и посёлках Радужный и Лесной. Теперь жители этих мест могут смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, играть в онлайн-игры и проводить видеозвонки без помех.

Вблизи просёлочных дорог были установлены базовые станции с антеннами, которые обладают высоким коэффициентом усиления и поддерживают технологию MIMO 2x2. Она позволяет передавать данные по двум каналам одновременно, что увеличивает пропускную способность сети. Таким образом, даже при высокой нагрузке пользователи смогут наслаждаться стабильным высокоскоростным интернетом. В самих населённых пунктах новое телекоммуникационное оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это дает возможность повысить скорость передачи данных без перегрузки сети.

По словам директора «МегаФона» по Москве и Московской области Виктора Югая, для жителей небольших населённых пунктов, особенно в отдалённых районах, качественная связь — не просто удобство, а жизненная необходимость, это подтверждают данные аналитиков.

«В январе-феврале этого года объем трафика во всем округе вырос на 28% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Мы стремимся ликвидировать цифровое неравенство, обеспечивая сельских жителей мобильным интернетом на уровне крупных городов», — отметил Югай.

Коломенский городской округ — один из крупнейших в Подмосковье. Он включает более 200 населённых пунктов, в том числе историческую Коломну, первое упоминание о которой датируется 1177 годом.
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