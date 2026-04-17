Оператор обеспечил доступ к мобильной связи и высокоскоростному интернету на территории единственного в России Музея истории мироздания, где представлена коллекция метеоритов и минералов со всего света.

Чтобы посетители музея могли делиться впечатлениями в соцсетях и комфортно пользоваться цифровыми сервисами, инженеры МегаФона развернули телеком-инфраструктуру, поддерживающую широкий спектр диапазонов. Это обеспечило стабильный сигнал и высокую скорость доступа к интернету как внутри здания, так и на прилегающей территории. Оборудование также поддерживает технологию VoLTE, благодаря которой соединение между абонентами устанавливается почти мгновенно, а звук остается чистым даже при высокой нагрузке на сеть.



«Ежегодно музей посещают сотни гостей, которые в процессе осмотра экспозиции активно ищут дополнительную информацию об экспонатах в интернете. Современная сеть позволяет им без задержек пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с», — подчеркнул директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Он также отметил, что цифровая среда меняет формат посещения культурных и научных пространств. Действительно, сотрудники музея получили возможность использовать современные цифровые решения, чтобы, например, проводить интерактивные экскурсии с применением оборудования, подключаемого через мобильную сеть.



Музей истории мироздания был основан под Истрой учёными и популяризаторами науки из ведущих российских вузов. За время своей работы он прошёл путь от полуподвального помещения до полноценного научного центра. В его коллекции представлены уникальные экспонаты, включая метеориты с Луны и Марса.