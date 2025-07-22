МегаФон ускорил интернет в Москве на 22% 22.07.2025 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2Vtzqwjb9uz

Компания «МегаФон» показала самую высокую медианную скорость мобильного интернета в Москве среди всех операторов. За год этот показатель увеличился на 22% за год и составил 69,86 Мбит/с. Такие данные представлены в результатах независимого исследования международной аналитической компании Ookla® за первую половину текущего года.

Исследование базировалось на измерениях скорости интернета с помощью приложения Speedtest®. В общей сложности было изучено 14,28 миллиона измерений с более чем 2 миллионов устройств абонентов «большой четверки» операторов. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона в столице составила 69,86 Мбит/с. Это на 22% больше, чем в прошлом году. В Подмосковье аналогичный показатель увеличился на 14% и составил 48,86 Мбит/с.

Основным фактором роста стало завершение масштабной программы рефарминга в Москве. Сегодня она продолжает в Подмосковье. Проведенные работы позволили значительно повысить ёмкость сети и стабилизировать сигнал в местах с большим количеством пользователей. Кроме того, инженеры внедрили собственные разработки МегаФона, например, уникальный алгоритм «обхода» помех, который автоматически перенаправляет трафик на менее загруженные диапазоны, снижая риск перегрузок.

По словам технического директора компании Алексея Титова, улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из ключевых задач оператора.

«Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить ещё два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — рассказал Алексей Титов.

С начала года оператор модернизировал сеть в крупнейших столичных парках, таких как «Зарядье», Сокольники, Парк Горького и музее-заповеднике «Коломенское», где средняя скорость возросла до 60 Мбит/с. Качественное покрытие также появилось в крупных больницах и бизнес-центрах Москвы, включая Центр международной торговли, где пользователи могут использовать скорость до 250 Мбит/с. Новые базовые станции обеспечили стабильную связь в популярных жилых комплексах.

В Подмосковье оператор также подготовился к летнему сезону, обеспечив высокоскоростным интернетом десятки садоводческих товариществ, коттеджных посёлков и жилых комплексов. МегаФон улучшил сеть в южной части области, где проживают более 2 миллионов человек. С начала года модернизация коснулась почти двух десятков городских округов — от Истры и Коломны до Сергиева Посада и Каширы.
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