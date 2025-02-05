Инженеры «МегаФона» завершили создание телекоммуникационной инфраструктуры в одной из главных туристических локаций Подмосковья — кинопарке «Москино». Теперь посетители павильонов и сотрудники студий могут пользоваться надежной мобильной связью и интернетом на скорости до 585 Мбит/с.

Установленное оборудование поддерживает современные стандарты связи, обеспечивая стабильный сигнал и передачу данных как внутри павильонов, так и на улице. Высокие скорости были достигнуты благодаря использованию широкого диапазона частот 4G, включая LTE-1800 и LTE-2600, что обеспечивает хорошее качество сигнала даже при подключении множества устройств в ходе съемок.

Кроме того, инженеры компании «МегаФон» внедрили технологии MIMO (2x2 и 4x4), позволяющие одновременно передавать несколько потоков данных. Это повышает качество связи и увеличивает скорость мобильного интернета. Оборудование также поддерживает технологию VoLTE (Voice over LTE), позволяющую совершать голосовые вызовы через сеть 4G. Такая опция сокращает время соединения и позволяет одновременно разговаривать по телефону и использовать интернетом.

По словам директора оператора по Москве и Московской области Виктора Югая, гости и специалисты сферы кино только с начала года использовали на территории кинопарка почти 18 Тбайт трафика. «Мы внедрили передовые телеком-решения, которые позволят участникам съемочных процессов и гостям парка оставаться на связи в любых условиях», — отметил Югай.

Кинопарк является самой большой в мире открытой киносъемочной площадкой. Здесь расположено почти два десятка уникальных декораций, охватывающих различные эпохи и культуры от Древней Руси до современной Москвы. В павильонах «Москино» было снято более 50 полнометражных фильмов, сериалов и телепередач. Здесь хранятся тысячи костюмов разных веков, реквизиты для съемок, а также есть собственные мастерские по изготовлению декораций. В выходные кинопарк открыт для посетителей.