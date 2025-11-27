МегаФон обновил действующие и установил новые базовые станции в Можайском округе. Благодаря этому жители поселков, СНТ и деревень района получили возможность смотреть фильмы и работать онлайн, слушать музыку, общаться в мессенджерах при средней скорости мобильного интернета около 100 Мбит/с.

Оператор обновил телеком-оборудование низкочастотными диапазонами, которые помогают увеличить радиус покрытия и улучшить прохождение сигнала внутрь жилых зданий. Новое телеком-оборудование поддерживает многопоточную передачу данных благодаря технологии MIMO 2x2, а также технологию VoLTE (голосовую связь по сети 4G), что обеспечивает передачу больших объёмов данных при минимальных задержках и позволяет совершать звонки с улучшенным качеством звука и быстрым соединением.

Размещение базовых станций реализовано так, чтобы сеть охватывала не только жилые территории, но и основные дороги, связывающие Можайский округ с соседними районами. Теперь быстрый мобильный интернет доступен жителям поселков Колычёво и Гидроузел, деревень Сергово и Новый Путь, а также СНТ «Химик» и «Ворсобино», а также гостям округа.

«Мы не просто расширили зону покрытия, но и внедрили технологии, обеспечивающие высокое качество голосовых вызовов и стабильную передачу больших объемов данных. Это особенно важно для округа в условиях высокой сезонной нагрузки во время грядущих новогодних праздников», — прокомментировал директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.