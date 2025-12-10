Пациенты Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве и их родители смогут пользоваться ещё более стабильным интернетом со средней скоростью 130 Мбит/с. Такая возможность появилась благодаря установке нового телеком-оборудования рядом с больницей.

Инженеры МегаФона запустили современное оборудование, поддерживающее широкий диапазон частот 4G, что позволило увеличить ёмкость сети и повысить скорость мобильного интернета. Дополнительную устойчивость связи обеспечивает технология VoLTE, благодаря которой можно одновременно звонить и пользоваться интернетом с одного устройства.

Новое телеком-оборудование обеспечивает качественный сигнал во всех зонах больницы — от приёмных отделений и палат до игровых и диагностических помещений. Покрытие распространяется также на прогулочные территории, прилегающие жилые кварталы и ближайшие школы.

«Каждый год хирурги РДКБ проводят десятки тысяч операций, и только в прошлом году врачи помогли 45 тысячам маленьких пациентов из России и других стран. Всем им важно быть на постоянной связи со своими родственниками, чтобы получить важную для быстрого восстановления поддержку. Мы используем самые передовые технологии, чтобы связь между пациентами и их родителями в эти периоды была надёжной и устойчивой», — подчеркнул директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

РДКБ — многопрофильный педиатрический центр, оказывающий специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям с 1 месяца до 18 лет. Больница рассчитана более чем на 1200 коек и предоставляет полный цикл лечения по 30 профилям медпомощи: от диагностики и узкопрофильной хирургии до реабилитации.