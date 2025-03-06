Специалисты компании «МегаФон» увеличили скорость мобильного интернета до 70 Мбит/с на территории усадьбы «Михайловское». Теперь туристы и местные жители, посещающие этот архитектурный памятник, смогут с большим удобством пользоваться онлайн-сервисами и делиться своими впечатлениями в социальных сетях.

Новые базовые станции, установленные оператором, поддерживают технологию MIMO 4x4, которая одновременно принимает и передает несколько потоков данных, что обеспечивает стабильность сигнала и скорости интернета без перегрузки сети. Кроме того, в новое телекоммуникационное оборудование инженеры внедрили низкочастотные диапазоны для обеспечения быстрого мобильного интернета.

«„Михайловское“ занимает особое место среди бывших подмосковных усадеб благодаря своей архитектуре и большому парку», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

С начала этого года в «Михайловском» посетители использовали почти 16 терабайт мобильного трафика, что эквивалентно скачиванию около тысячи фильмов в 4K качестве или прослушиванию музыки в формате MP3 на протяжении 4,5 тысяч часов. Усадьба привлекает не только местных жителей: в первые месяцы 2025 года здесь бывали туристы из Орловской и Челябинской областей, а также из Чувашии.

«Мы внедрили современные технологии, которые позволяют посетителям насладиться долгими прогулками по хвойным тропам и не думать о том, что у них могут быть сложности со связью», — добавил Югай.

В прошлом году «МегаФон» цифровизировал три усадьбы — Шахматово, Боблово и Тараканово, входящие в подмосковный музей-заповедник Д. Менделеева и А. Блока.