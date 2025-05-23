С января по апрель 2025 года жители и гости столицы стали на 26% чаще посещать московские усадьбы, а использование мобильного трафика в таких местах возросло на 11%. Увидев возросший интерес, МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в музее-усадьбе «Кузьминки» — одном из самых популярных исторических парков Москвы.

После окончания работ телеком-инженеров средняя скорость передачи данных в этой локации превышает 30 Мбит/с. Теперь ее посетители могут пользоваться картами, мессенджерами, видеосервисами, находить интересующую их информацию по исследуемой усадьбе и окрестностям, а также делиться своими впечатлениями в реальном времени.

Инженеры компании обновили телеком-оборудование, задействовав несколько диапазонов частот. Благодаря отличному проникновению сигнала в здания, низкочастотные диапазоны обеспечивают стабильную голосовую связь как внутри, так и снаружи усадьбы. Использование среднечастотных и высокочастотных диапазонов (LTE-1800 и LTE-2100), в свою очередь, гарантирует равномерное покрытие сети на всей территории парка и высокую скорость мобильного интернета.

Также в «Кузьминках» теперь доступна технология VoLTE, позволяющая одновременно совершать звонки и использовать мобильный интернет без ухудшения качества сигнала. А телекоммуникационное оборудование оснащено технологией MIMO 4x4, которая позволяет эффективно передавать большие объемы данных через параллельные каналы связи, обеспечивая качественное соединение даже в часы пиковой нагрузки.

«Кузьминки — это не просто зелёная зона столицы, а место соединения истории, культуры и семейного досуга, — прокомментировал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай. — Мы видим, как растёт интерес москвичей и туристов к подобным маршрутам, и идем в ногу с этим трендом. Наши инженеры постарались сделать прогулки в этом историческом месте ещё более комфортными, а мобильный интернет — быстрым».

Музей-усадьба «Кузьминки» представляет собой архитектурный комплекс XVIII-XIX веков с живописными ландшафтами, прудами и историческими зданиями. В разное время им владели такие известные личности, как промышленник Григорий Строганов и князь Михаил Голицын. Территория усадьбы стала одним из главных мест для прогулок, съемок фильмов и сериалов, а также для проведения выставок и фестивалей.