Перед майскими праздниками телеком-оператор МегаФон завершил глобальную подготовку сети к летнему сезону. Инженеры компании модернизировали инфраструктуру в дачных и туристических локациях в 36 регионах страны, что способствовало увеличению скорости передачи данных в среднем на 20%.

Работы охватили более 1,5 тысячи базовых станций, обеспечивающих связью сотни садоводческих товариществ в России. Кроме того инженеры обновили существующее оборудование и установили новое в известных туристических местах: вблизи баз отдыха рядом с горным парком «Рускеала», на берегу Волги в Конаково, на набережной Листвянки на Байкале, трассе «Чегет» в Приэльбрусье, а также на Куршской косе в Калининградской области и Бугазской косе в Краснодарском крае. Модернизированные станции функционируют во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических центрах.

В результате этой масштабной подготовки к лету скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 20%. К примеру, на Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе прирост составил 24%, а в Поволжье и Центральной России — около 17%. Для повышения пропускной способности сети инженеры проложили оптоволоконные линии, провели рефарминг сети (перенос предыдущих поколений сетей на LTE и LTE Advanced) и внедрили технологию MIMO, позволяющую передавать данные по параллельным каналам связи. Проведенные работы увеличили ёмкость сети как в густонаселенных городах, так и на удаленных смотровых площадках национальных парков.

«При подготовке оборудования к тёплому сезону мы учли все особенности локаций и использовали надежные технические решения, которые позволили увеличить скорость мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на сеть, чтобы абоненты могли оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами в любом месте своего отдыха», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.