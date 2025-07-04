МегаФон установил новые базовые станции на территории 18 жилых комплексов столицы и Подмосковья. Теперь там доступен мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с. Оператор разместил современное телекоммуникационное оборудование как на территории уже заселённых домов, так и в пределах новых строящихся корпусов.

«Нам важно, чтобы в новых жилых пространствах Москвы мобильная связь была не просто доступной, но и комфортной — быстрой и надежной», — прокомментировал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Инженеры компании заранее проанализировали возможную нагрузку на сеть в районах активного жилищного строительства. Новые базовые станции заработали в таких крупных ЖК, как «Зелёный парк» в Зеленограде, «Счастье» в Вешняках, «Татьянин Парк» в Солнцево, «Событие» в Очаково-Матвеевском, Green park у Ботанического сада, «Level Причальный» на Шелепихинской набережной.

Новая инфраструктура поддерживает технологию VoLTE, которая обеспечивает возможность голосовой связи через 4G и позволяет одновременно звонить и использовать мобильный интернет. Еще одна современная технология MIMO 2х2 передает данные по двум каналам одновременно, что увеличивает пропускную способность сети. Жители ЖК теперь могут комфортно пользоваться видеосвязью, проводить стримы, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении без задержек, а также управлять умными устройствами.

По словам представителей МегаФона, улучшения уже коснулись порядка 100 тысяч жителей московских и подмосковных ЖК. Оператор продолжает наращивать мощность сети, чтобы каждый житель мог пользоваться всеми возможностями цифровой среды.