«МегаФон» улучшил интернет на юге Подмосковья 28.03.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2Vtzqv9ZJk8

Специалисты компании «МегаФон» повысили качество мобильной связи на юге Московской области, где проживает свыше 2 млн человек. Обновление и установка новых базовых станций позволили стабилизировать сигнал и увеличить скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с.

Работы охватили несколько городских округов, включая Воскресенск, Домодедово, Каширу, Коломну, Котельники, Луховицы, Наро-Фоминский, Подольск, Раменский, Серпухов, Ступино, Чехов, и посёлок Совхоза имени Ленина (Ленинский городской округ). В этих населённых пунктах инженеры внедрили технологии многопотоковой передачи данных MIMO 2x2 и MIMO 4x4. Это позволило снизить нагрузку на сеть и обеспечить стабильный сигнал даже при одновременном подключении большого количества пользователей.

В районах многоэтажной застройки новые базовые станции работают в высокочастотных диапазонах LTE, обеспечивая стабильную скорость передачи данных. В сельской местности — в низкочастотных, отличающихся большей длиной радиоволны, что эффективнее в данном случае. Также на территориях городов и посёлков теперь доступна технология VoLTE, позволяющая абонентам одновременно совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом.

«Южные округа Московской области — одни из самых динамичных по развитию: здесь всё чаще появляются новые жилые комплексы, растут деловые зоны и промышленные объекты, увеличивается поток дачников. Всё это требует стабильной и скоростной мобильной связи», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Он также рассказал, что за первые два месяца этого года мобильный трафик в этих округах вырос на 25%, а голосовой — наоборот, снизился на 7%, что говорит о растущем спросе абонентов на беспрерывный доступ к информации. «Мы делаем всё, чтобы „МегаФон“ стал надёжной опорой в этом процессе — от звонков и навигации до онлайн-работы и стриминга», — отметил Виктор Югай.
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