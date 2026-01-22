По итогам 2025 года МегаФон вошёл в Топ-10 лучших работодателей страны по версии HeadHunter. В новом рейтинге компания улучшила прошлогодний результат и стала единственным представителем телеком-отрасли, попавшим в первую десятку.

Рейтинг работодателей России HeadHunter формируется с 2010 года. Итоговая оценка складывается из нескольких показателей: eNPS-опроса действующих сотрудников, отзывов бывших работников, мнений соискателей, а также данных HR-анкетирования самой компании.

МегаФон занял восьмую строчку рейтинга среди организаций с численностью персонала более пяти тысяч человек. Высокая позиция отражает реализацию стратегии, ориентированной на технологическое лидерство не только в телеком-сфере, но и в управлении персоналом. В компании последовательно выстраивают человекоцентричную рабочую среду с опорой на цифровые решения.

Ключевым показателем позитивных изменений стал рост индекса лояльности сотрудников: за год eNPS увеличился на 26 пунктов. Существенную роль сыграла цифровизация HR-процессов — внедрение интеллектуальных роботов-помощников, цифрового коллеги для сотрудников розницы «Ежедневный герой», удобных self-сервисов и специализированных AI-инструментов. Эти решения снимают рутинную нагрузку, помогая сотрудникам сосредоточиться на стратегических задачах и собственном развитии.

Дополнительное внимание в компании уделяют превентивному управлению: такой подход позволяет заранее выявлять и устранять возможные причины ухода сотрудников и формировать культуру открытого и доверительного диалога. В приоритете остаётся и сохранение уникальной экспертизы, накопленной командой за более чем 32 года работы. Опыт и знания системно передаются молодым специалистам — уже на этапе адаптации новички получают доступ к современным технологиям и включаются в реальные бизнес-процессы, что обеспечивает преемственность и развитие ключевых компетенций.

Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона отметил:

«Наше место в рейтинге HeadHunter — закономерный результат работы последние несколько лет. Мы успешно сочетаем технологический драйв с важными социальными смыслами. Именно баланс инноваций и внимания к человеку делает МегаФон привлекательным для работы, профессионального роста и обеспечивает стабильность кадрового состава: более 50% вакансий закрываются за счет внутренних переводов. Значит, сотрудники видят перспективы своего развития с нами, а выстроенные системы признания и персональные треки развития помогают каждому расти вместе с бизнесом».

Системность в развитии HR-бренда ранее получила признание и в других отраслевых рейтингах. В 2025 году оператор вошёл в группу «платина» рейтинга Forbes, а также занял место в первой группе рейтинга РБК.