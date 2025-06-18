МегаФон продолжает поддержку российского футбола 18.06.2025 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2VtzqxFFHKC

МегаФон и Российский футбольный союз продлили соглашение о сотрудничестве до 2028 года на Петербургском международном экономическом форуме. Как и в предыдущие годы, мобильный оператор будет телеком-партнёром сборной России, а также станет активным участником совместной с РФС деятельности по популяризации футбола в стране.

Первое соглашение между сторонами было заключено в 2010 году, после чего МегаФон стал официальным телеком-партнёром сборной России и продолжает им оставаться сегодня. Новое соглашение предполагает расширенное сотрудничество МегаФона с РФС в рамках программ и проектов, направленных на развитие футбола в России.

Кроме работы со сборной, МегаФон уже 20 лет проводит Всероссийский чемпионат по футболу для детей из детских домов и школ-интернатов под названием «Будущее зависит от тебя». За это время в турнире участвовали более 41 тысячи детей. Традиционно мероприятие поддерживается известными спортсменами, олимпийскими чемпионами, властями в регионах страны и Российским футбольным союзом. В декабре 2024 года проект был удостоен звания лауреата международной премии «#МЫВМЕСТЕ — 2024» в номинации «Ответственный бизнес».

«РФС и МегаФон имеют многолетний и разносторонний опыт сотрудничества, поэтому новое соглашение — это логичное продолжение нашей истории партнёрства, — сообщил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Уверен, что совместные инициативы позволят привлечь к спорту ещё больше молодых людей, поддержать развитие детско-юношеских команд и внести вклад в формирование здорового образа жизни среди населения. Кроме того, наше взаимодействие станет примером эффективного объединения усилий бизнеса и спортивных организаций ради достижения общих целей».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что МегаФон остается надёжным партнёром РФС.

«Мы ценим долгосрочный вклад компании в поддержку не только национальной сборной, но и программ, охватывающих массовый и детско-юношеский спорт. Продление соглашения позволит нам расширить сотрудничество и реализовать новые инициативы», — добавил Митрофанов.
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