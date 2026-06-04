МегаФон присоединится к развитию туристического кластера на Байкале 04.06.2026 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2Vtzqx7tj6Y

МегаФон поможет построить цифровую инфраструктуру на новых туристических территориях Иркутской области, создаваемых в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Соответствующие договоренности между оператором и областным правительством были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Также совместная работа предусматривает реализацию проектов в сфере экологии, безопасности и импортонезависимых технологий связи. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Оператор обеспечит инфраструктурой связи и аналитическими сервисами туристические объекты, которые создаются в регионе по федеральному проекту «Пять морей и озеро Байкал». Его основная цель — развитие всесезонных курортных зон на Балтийском, Чёрном, Азовском, Каспийском и Японском морях, а также у берегов Байкала. В Иркутской области проект реализуют сразу на двух площадках — в «Байкальской слободе» у поселка Тальцы и в особой экономической зоне «Ворота Байкала» в Байкальске.

Другое важное направление сотрудничества мобильного оператора и региональных властей — разработка и интеграция цифровых решений, направленных на повышение комфорта и безопасности городской среды. Помимо этого МегаФон обеспечит технологическую поддержку экологических инициатив, направленных на оздоровление водоемов, сокращение объёма твёрдых коммунальных отходов и вредных выбросов.

«Развитие туризма сегодня невозможно рассматривать отдельно от прогресса цифровой среды. Люди ожидают стабильную связь, удобные сервисы и высокий уровень безопасности независимо от того, находятся они в крупном городе или в туристической локации. Поэтому в рамках сотрудничества с Иркутской областью мы сосредоточимся не только на развитии телеком-инфраструктуры, но и на внедрении решений, которые помогут региону эффективнее управлять туристическими потоками, совершенствовать городскую среду и реализовывать экологические проекты», — подчеркнул генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Отдельным направлением сотрудничества станет развитие технологических сервисов для государственных и муниципальных служб региона. Так, МегаФон планирует внедрить систему транкинговой связи на базе российских технологий для нужд предприятий из сферы здравоохранения и ЖКХ. Кроме того, оператор готов предоставить свои компетенции и разработки для повышения уровня информационной безопасности.
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