МегаФон представил специальный тариф для многодетных семей 16.10.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2VtzqxXiXXk

МегаФон запустил тариф «Семейный VIP» — новое предложение для многодетных родителей, которое позволяет всей семье пользоваться единым набором услуг на выгодных условиях. Абонентам доступны высокоскоростной интернет, кристально чистый звук, МегаСилы и особые условия подключения участников к МегаСемье.

Оформить тариф можно в салонах МегаФона, предъявив удостоверение многодетной семьи.

«Быть на связи с детьми — базовая потребностей современных родителей, и неважно, сколько ребёнку лет. Поэтому мы решили, что для подключения нашего тарифа возраст детей не имеет значения — его смогут оформить даже те многодетные родители, чьим детям уже больше 18 лет», — подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Тариф уже оценил главный тренер ФК «Зенит», многократный чемпион России и отец многодетной семьи Сергей Семак. «Я в первую очередь впечатлён тем, какое внимание российские компании уделяют семейным продуктам, и приятно, что среди них есть даже телеком-опции с акцентом на многодетных родителей, — отметил Сергей Семак. — Это не только помощь мамам и папам, но и хороший пример того, что большие семьи готово поддерживать не только государство, но и отечественный бизнес».

По данным Минтруда, на начало 2025 года в России зарегистрировано около 2,65 миллиона многодетных семей, и их число продолжает расти. Недавно Мособлдума утвердила новый праздник — День многодетной семьи, который будет отмечаться в Подмосковье 11 октября.

Тариф включает 50 ГБ интернета, 1700 минут, 300 SMS, возможность подключить до пяти участников в МегаСемью всего за 1 рубль, защиту от спама с виртуальным помощником Евой и шесть МегаСил, включая «Связь при нуле», «Перенос остатков» и безлимит на мессенджеры, соцсети, видео, музыку и кинотеатры. За каждого участника начисляется дополнительно 40 ГБ, которые обновляются ежемесячно и доступны всем членам МегаСемьи.

«Семейный VIP» стал продолжением линейки семейных продуктов МегаФона. Оператор развивает решения, обеспечивающие комфорт и безопасность близких, среди которых — опция «МегаСемья» для единого тарифа и сервис «Защита близких» с виртуальным ассистентом Евой, которая блокирует подозрительные звонки и предупреждает о возможных попытках мошенничества в отношении родных.
