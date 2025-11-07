МегаФон повысил скорость мобильного интернета в одном из крупнейших торговых центров страны 07.11.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2Vtzqw5XU71

В торговом центре «Европейский» оператор увеличил скорость мобильного интернета: посетители и сотрудники могут пользоваться сетью со средней скоростью 220 Мбит/с.

Такого результата удалось добиться благодаря запуску высокочастотного диапазона 4G. Дополнительную устойчивость соединения обеспечивает технология MIMO 2x2, которая передает данные по двум каналам одновременно. Благодаря оптимальной настройке радиосети посетители торгового центра могут комфортно пользоваться видеосервисами, навигацией и мобильными банками на всех этажах комплекса.

«В „Европейском“, как и в других крупных торговых центрах, нагрузка на сеть всегда выше из-за большого числа одновременных подключений. Только с начала года его посетители использовали 944 Тб мобильного интернета, что на 5% выше годового потребления трафика в подмосковной Верее. Мы внедрили решения, которые позволяют справляться с такими нагрузками и обеспечивать высокий уровень сервиса на всех этажах торгового центра», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Торговый центр «Европейский», расположенный рядом с Киевским вокзалом, работает с 2006 года. Ежедневно его посещают десятки тысяч человек, среди которых не только москвичи, но и жители Санкт-Петербурга, Саратова и Нижегородской области. Трафик в ТЦ традиционно начинает расти по пятницам и достигает пика в субботний вечер.
