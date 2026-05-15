Специалисты оператора построили и обновили базовые станции в 12 округах Московской области. Благодаря этому мобильный интернет со средней скоростью 100 Мбит/с доступен как пользователям из ближнего Подмосковья, так и жителям городских округов, граничащих с соседними областями.

В зону скоростного интернета теперь входят такие округа, как Зарайск, Егорьевск, Шатура, Орехово-Зуево, Шаховская, Руза и Сергиев Посад, а также ближайшие к Москве Одинцово, Королёв, Домодедово, Солнечногорск и Балашиха. Помимо городов, оператор разместил телеком-оборудование в поселках, деревнях и СНТ. Новые базовые станции появились в населенных пунктах с растущим объемом трафика.

Инженеры МегаФона расширили покрытие высокоскоростной сети не только на жилые массивы, но и на социально значимые объекты — больницы и поликлиники, администрации, парки, общественные пространства и другие точки притяжения жителей. Надежная связь позволит абонентам более комфортно использовать привычные цифровые сервисы, а также работать и учиться дистанционно.

«С приходом тёплой погоды часть цифровой активности закономерно смещается из Москвы в Подмосковье: жители столицы чаще уезжают на дачи, в санатории и базы отдыха, а вместе с ними растёт нагрузка на сеть, — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай. — Нам важно обеспечить связью как городские центры, так и небольшие населённые пункты, чтобы абоненты в любой точке региона смогли оставаться на связи и пользоваться любимыми сервисами».

Построенные и обновленные базовые станции поддерживают технологию VoLTE, которая позволяет одновременно общаться по телефону и использовать мобильный интернет, не теряя в качестве связи. А технология MIMO 2x2, увеличивающая пропускную способность сети за счет передачу данных по двум каналам одновременно, обеспечивает высокую скорость доступа к сети даже при пиковых нагрузках.