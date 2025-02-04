Оператор установил умные датчики в 500 котельных Подмосковья. Автоматизированный контроль температуры воды и давления в трубах позволит инженерам коммунальных служб предотвращать прорывы и утечки, а также реагировать на аварии более оперативно.

Компания «МегаФон» совместно с «Агентством развития коммунальной инфраструктуры» (ГКУ «АРКИ») Московской области внедрили сервис «Онлайн-мониторинг воды». Он автоматически передает данные о состоянии инфраструктуры в центральную диспетчерскую региона.

Установленные датчики следят за температурой воды и давлением в трубах, и при отклонении от норм отправляют уведомления инженерам в их личные кабинеты. Это позволяет специалистам быстро оценить ситуацию и оперативно выехать на место для устранения проблемы.

Датчики обновляют данные каждый час и могут функционировать без электропитания, что особенно важно во время ремонта или модернизации котельных и теплосетей. Проект уже запустили в Видном, Балашихе, Чехове, Электростали, Ногинске и других городах Московской области.

По словам Сергея Воропанова, министра энергетики Московской области, внедрение системы диспетчеризации на котельных Подмосковья — важный шаг к созданию устойчивой энергетической инфраструктуры. «Благодаря установленным датчикам нам удалось сократить время реагирования на технологические нарушения почти в два раза. Будем продолжать эту работу, тем самым повышая надёжность системы теплоснабжения региона и обеспечивая комфортные условия жизни населения», — отметил Воропанов.

Максим Скворцов, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФон» в Московском регионе, подчеркнул, что цифровое решение компании позволит коммунальщикам более оперативно и точечно реагировать на поломки, избегая неожиданного отключения тепла и внеплановых замен прорвавшихся труб, что сократит количество жалоб от жителей. «Уверен, что возможность заблаговременно предотвращать инциденты сохранит тепло, а значит и комфорт в домах подмосковных жителей вне зависимости от температурных условий», — заявил Скворцов.

Сервис «Онлайн-мониторинг воды» предназначен для комплексного контроля инженерных сетей. Он позволяет отслеживать состояние объектов и сверять данные со счетчиками в режиме реального времени. Для сбора информации не требуется привлечение специалистов — интеграция через открытое API обеспечивает передачу данных сразу в необходимые информационные системы: расчетные, информационные и технологические.