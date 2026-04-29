По результатам исследования, проведенного компанией Vigo на цифровой платформе Merilo, абоненты МегаФона могут пользоваться мобильным интернетом на самых высоких скоростях. Верхний уровень скоростей оператора для большинства пользователей составил 65,56 Мбит/с, что почти на 10% превышает показатели у ближайшего конкурента.



Оценку исследователи проводили с помощью интегрального показателя Vigo Speed Score, который учитывает как общую производительность сети, включая скорость скачивания и загрузки, так и реальный пользовательский опыт передачи данных. По результатам экспертизы МегаФон получил 78,45 балла, которые принесли ему лидерство.





В рамках исследования за первый квартал 2026 года на платформе Merilo было проведено порядка 90 тыс. измерений на 11 тыс. устройств в сетях всех мобильных операторов. У МегаФона скорость скачивания по 90-му перцентилю, обозначающему верхний уровень скоростей для большинства абонентов, составила 65,56 Мбит/с.





«Высокая скорость мобильного интернета уже давно стала необходимостью для миллионов наших абонентов. Мы продолжаем развивать сеть не только за счёт строительства новых базовых станций, но и модернизации инфраструктуры в целом, — подчеркнул технический директор МегаФона Алексей Титов. — Инженеры расширяют магистральные линии связи, обновляют опорную сеть и внедряют современные отечественные решения, благодаря чему растет качество сервисов».