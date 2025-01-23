Компания «МегаФон» внедрила уникальный алгоритм, который при возникновении помех автоматически перераспределяет трафик в сети LTE (4G) по различным частотным диапазонам на базовых станциях. В настоящее время технология проходит испытания в Москве и обеспечивает стабильный сигнал и высокую скорость мобильного интернета для пользователей даже в условиях перегруза сети.

«Мы уже можем сказать, что снизили количество абонентов, сталкивающихся с помехами и перегрузками, на 25%, хотя алгоритм все еще находится на стадии тестирования», — прокомментировал Андрей Абрамов, директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе.

Алгоритм обновляет информацию о передаче данных каждые 15 минут. Если в одном из диапазонов LTE возникают помехи, входящий и исходящий трафик автоматически перенаправляется на менее загруженный диапазон той же сети. Как только проблема устраняется, трафик возвращается к первоначальному распределению. Это позволяет базовым станциям поддерживать непрерывный обмен данными с устройствами пользователей даже во время решения неполадок.

Кроме того, сейчас в Москве реализуется программа рефарминга, направленная на переход предыдущих поколений сетей на LTE. В настоящее время диапазоны LTE-1800 и LTE-2100 действуют на более чем 2500 базовых станциях, охватывающих значительную часть столицы. Это привело к увеличению скорости мобильного интернета на 13% и росту объема трафика на 7,4%.

Дополнительно в диапазон LTE-2100 была внедрена технология динамического перераспределения частот (DSS), которая позволяет оператору поддерживать работу сети 3G. Она все еще используется многими устройствами, включая банкоматы, платежные терминалы и навигационные системы.